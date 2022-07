Must read: klaar voor pariteit?

Bijna is de euro evenveel waard als de dollar. Plus: waarom ESG een loser is, Goldman te positief over olie is en volgens de Amerikaanse arbeidsmarkt is er geen recessie hoor.

Drie kansrijke beleggingen voor de 2e helft van 2022

Capital Group heeft zijn vooruitzichten voor rest van het beursjaar gepresenteerd. Ook deze vermogensbeheerder ziet de risico's toenemen, maar schetst tegelijkertijd goede kansen voor een drietal beleggingsstrategieën.

Zorgen over voorraadketens houden aan

In 2021 dachten analisten dat verstoringen van voorraadketens tijdelijk zouden zijn. Nu denkt ING dat het een structureel probleem is.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Klaar voor pariteit?

Te positief?

As usual $GS is overly optimistic in their forecasts. The market futures are already suggesting the coming #recession will crimp demand lowering prices. pic.twitter.com/2oGDOIKxa3 — Lance Roberts (@LanceRoberts) July 12, 2022

Meta ligt eruit

$META falling out of the top 10 US market caps. pic.twitter.com/9MhZOUL7vt — Jay Woods (@JayWoods3) July 11, 2022

Ander geluid

In de WSJ: waarom ESG een loser is.

Geen recessie?

Op de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn geen tekenen iig.

Doordenkertje

"In bear markets, stocks return to their rightful owners."



- J.P. Morgan — The Idea Farm (@TheIdeaFarm) July 10, 2022

Tot slot: een wijze raad