Must read: 100 basispunten erbij?

Normalisatie monetair beleid pakt juist goed uit

Kristina Hooper is niet bang voor een normalisatie van het monetaire beleid. Integendeel! Dat pakt op lange termijn juist goed uit. Op korte termijn ziet Hooper, wereldwijde marktstrateeg bij Invesco, voor beleggers wel de beste kansen in China en Japan, waar centrale banken de teugels niet aantrekken.

Indexbeleggers doen het nog niet zo slecht

Beleggers met indexfondsen zijn beter af, ondanks de grote verliezen die ze hebben geleden. Het had veel erger kunnen zijn.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

100 bp erbij?

Wall Street getting ready for 100 bp hikes. pic.twitter.com/LrmV571JEC — Tracy Alloway (@tracyalloway) July 13, 2022

En komt er dan een recessie?

The 2-10s yield curve inversion is now the steepest since 2000. The narrative is getting clearer: the Fed will be compelled to be aggressive, making recession more and more likely. pic.twitter.com/kI9S4ZVam8 — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) July 14, 2022

Zo doen aandelen het in ieder geval

"We have had 33 consecutive weeks of new lows in the market" - @allstarcharts

Yes, this is what happens in a #bearmarket. pic.twitter.com/U7inZwhbhi — Lance Roberts (@LanceRoberts) July 13, 2022

De vraag is..

Hoeveel van de ellende is al ingeprijsd in de markt?

Wat voor soort inflatie?

Inflatie is er in allerlei soorten en maten. Volgens Barry Ritholtz moeten beleggers goed op de diensteninflatie letten.

De hoofdrolspeler

Central banks globally are accelerating rate hikes, raising borrowing costs more quickly than many analysts (and even policy makers themselves) expected. And still, the dollar is the only game in town: https://t.co/pLriGSQe2u pic.twitter.com/rQ5oIIgo2y — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) July 14, 2022

Dat is niet best