Must read: de val van Duitsland

Wachten op nieuwe kansen

Krijgen we een recessie? Is de rol van obligaties als veilige haven uitgespeeld? Hebben duurzame aandelen hun glorietijd gehad? Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, en collega Siu Kee Chan, die samen met Jan Kvapil eindverantwoordelijk is voor de vijf Dynamic Mix-fondsen van NN IP, analyseren de huidige beursomgeving.

Grantham geeft Fed de schuld van superbubbel

Jeremy Grantham gelooft dat er op de beurs een superbubbel is die nog lang niet helemaal leeggelopen is. Kern van de bubbel zijn crypto's, NFT's en meme-aandelen. Als hoofdschuldige wijst hij de Fed aan.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Buffett koopt door

Buffett is still buying Occidental. He doesn't look at the price, but at valuation. EV/EBITDA of major oil companies. pic.twitter.com/IxT3eSeIIC — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 11, 2022

Nee, een bearmarkt is niet leuk

Wel nuttig en het biedt beleggers kansen.

Het had veel erger kunnen zijn

Met de aandelen- en obligatiekoersen dit jaar.

De grondstofprijzen komen alweer omlaag

Per grondstof zijn er echter grote verschillen.

De val van Duitsland

The fall of #Germany in one chart: German total mkt cap as % of global mkt cap has hit another All-Time low at 1.94% due to underperformance of German stocks and Euro weakness. pic.twitter.com/kIpzf4Livo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 10, 2022

En daarna?

Vandaag gaat de levensader naar Europa, pijpleiding Nord Stream 1, tien dagen dicht voor onderhoud. Maar blijft het daarbij? https://t.co/KFJ8BhjEIO — RTL Z (@RTLZ) July 11, 2022

Cijferseizoen begint weer