Must read: Banken zijn goedkoop

Hedgefunctie obligaties keert terug

De tweede helft van het jaar ziet er voor aandelen nog steeds niet goed uit, maar wel voor obligaties, schrijft Capital Group. De sterke correlatie van obligaties met aandelen heeft zijn langste tijd gehad.

Wat als Rusland de gaskraan verder dichtdraait?

Even geleend van IEX: Bereid u voor op een diepe recessie, zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Deal tussen Elon Musk en Twitter op losse schroeven

Het team van Elon Musk heeft onderhandelingen over de koop van Twitter stilgelegd, meldt The Washington Post op basis van anonieme bronnen. De deal is volgens de krant ernstig in gevaar.

Banken zijn goedkoop

Het is een tijd geleden dat banken zo goedkoop waren.

Een hele goede

This is a great cover, but it's made a little bit more special when you know our print edition deadline is Thursday morning. pic.twitter.com/m2yiVbSZIV — Mike Bird (@Birdyword) July 7, 2022

Belangrijke dag

Today Payroll Friday. There are some early signs that job market is cooling off. Job market is usually a lagging indicator.

Job openings. pic.twitter.com/Swc6sqeok2 — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 8, 2022

Waarom?

Voormalige Japanse premier Shinzo Abe neergeschoten: toestand zeer ernstig https://t.co/N0XkM4NTOD — Business Insider Nederland (@BINederland) July 8, 2022

Laag niveau