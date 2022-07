Must read: Vaarwel TINA

Dure grondstoffen zijn een blijvertje

James Luke, fondsbeheerder en grondstoffenspecialist bij Schroders, verwacht nog lange tijd hoge prijzen van grondstoffen. "Wij zien geen aanbodreactie op hogere prijzen en dat is uiteindelijk wat deze cyclus een lange levensduur geeft."

Grote koersdalingen obligaties creëren kansen

Het pad naar hogere rentes is pijnlijk, maar zou uiteindelijk op lange termijn in het voordeel van obligatiebeleggers moeten uitvallen, stelt vermogensbeheerder Capital Group in zijn outlook voor de tweede jaarhelft. Waar liggen de kansen?

TINA (There Is No Alternative voor aandelen) is van de baan

Benoit Anne van MFS: "TINA, or “there is no alternative,” may be falling out of fashion as an asset allocation strategy. While the case for equities relative to fixed income has been particularly strong lately, the macro backdrop has changed dramatically more recently. Specifically, value has been restored in fixed income, compliments of the recent rate correction. This may prompt investors to revisit the fixed income allocation in their multi-asset portfolios."

Spread between S&P 500 earnings yield and 10y Treasury yield has moved from recent trough of 1.53% in April to 2.38% … back in line with average seen for most of back half of 2021 pic.twitter.com/zua9pF82tV — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) July 6, 2022

Wel of geen herhaling van de jaren zeventig?

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Wie het jaar 2022 vergelijkt met de jaren 70 kan een aantal duidelijke parallellen trekken. De inflatie wordt deels veroorzaakt door onverwacht hoge energieprijzen. De hogere inflatie resulteert in hogere lonen, die op hun beurt weer een versterkend effect hebben op de inflatie." Maar er zijn ook grote verschillen. Toch zijn er ook belangrijke verschillen.

The chart shows each year’s annual return and max drawdown (a decline from its high). pic.twitter.com/Egkw5qukVw — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) July 6, 2022

Never sell Shell (en ASML)

Jan Bouius van Fintessa: "Mocht dit scenario (van Deutsche bank) bewaarheid worden, dan is het kassa voor de grote Europese oliemaatschappijen. De zullen dan in twee jaar tijd gezamenlijk een vrije kasstroom van maar liefst 270 miljard dollar kunnen realiseren. Dat is meer dan 40 procent van de huidige beurswaarde." Lees de column met daarin ook aandacht voor een ander AEX-grootgewicht: ASML.

Er is hevige stress in de bedrijfsobligatiemarkt

"The distress index for investment grade is at the highest level since 2016. It is notable that periods of stress post GFC are associate with transitions in monetary policy." Hier is het verhaal.

En spreads kunnen nog een stuk wijder

My ‘implied #recession odds’ model reveals that spread asset classes reflect the lowest probability of a recession (#equities, #commodities, #Treasuries all higher.) And this @MichaelKantro chart fits that conclusion perfectly. Spreads have to widen more! pic.twitter.com/faSD4DGj3C — jeroen blokland (@jsblokland) July 6, 2022

Beloon trouwe fondsbeleggers

Hoe slim is het om beleggers die een fonds voor lange tijd aanhouden minder kosten te laten betalen? Daar heeft Joe Wiggins een genuanceerde mening over.

Eurozwakte verklaard

The euro has plunged against the U.S. dollar over the past year — here's why. https://t.co/LCxBSSRBuU pic.twitter.com/k0n3lJcaIA — CNBC (@CNBC) July 5, 2022

Gas en kernenergie zijn groen

Investeringen in gas- en kerncentrales worden toch als duurzaam bestempeld. De Europese Commissie besloot eerder om die investering een groen label te geven. Daar was forse kritiek op, ook in het Europees Parlement. Maar er blijkt geen meerderheid om het besluit te dwarsbomen, aldus RTL 7.

De zelfrijdende auto gaat de wereld veranderen

Technologieanalist Allan Clarke van Aegon AM ziet de zelfrijdende auto snel naderbij komen. Het is een revolutie met grote gevolgen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vier Amerikaanse stormbestendige ondergewaardeerde software-aandelen

Een aantal Amerikaanse specialistische softwarebedrijven heeft een behoorlijk recessiebestendig businessmodel en zijn volgens Morningstar ook nog eens spotgoedkoop.

