Must read: Zijn analisten te optimistisch?

Pas op voor de zang van de Sirenen

Themafondsen lokken beleggers volgens Ben Johnson van Morningstar met mooie beloftes die zelden waar worden gemaakt. De fondsen komen bovendien pas vaak op de markt als thema's hun hoogtepunt al naderen. Kritisch verhaal.

Zeven thema's om rekening mee te houden

Het eerste halfjaar was een drama voor beleggers. Schroders verwacht dat de tweede helft niet veel beter wordt. Dat wil niet zeggen dat er geen beurskansen zijn.

De energiemarktachtbaan houdt aan

Topeconoom Kenneth Rogoff rekent op hogere energieprijzen: "In the longer term, oil and gas prices look set to rise unless investment picks up sharply, which seems unlikely given current policy guidance. Giant waves of supply and demand shocks will likely continue to roil energy markets and the global economy." Pittig verhaal.

Relative performance of Shell versus oil price in euro's.

There seems to be some correlation pic.twitter.com/Z4E3oozupl — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 6, 2022

Zijn analisten te optimistisch?

Ook Jan-Willem Nijkamp van Fintessa is benieuwd of de afgegeven winstverwachtingen realistisch zijn. Het positieve nieuws: "Een golf van winstwaarschuwingen – die toch diverse weken vooraf dienen te worden gerapporteerd – blijft tot op heden uit."

Goed nieuws van het softcommodityfront

Corn, Wheat, and Soybeans are all down over 25% from their highs and below the levels they were at before Russia invaded Ukraine. Great to see, hopefully will continue. pic.twitter.com/t78TRfN9Dh — Charlie Bilello (@charliebilello) July 6, 2022

Inflatie is NIET goed voor aandelen

Zo toont een uitgebreide studie aan. "On balance, inflation appears negatively correlated with traditional valuation metrics with severe inflation historically associated with very low multiples. If there is a simple explanation, then perhaps it is that inflation causes unease and uncertainty amongst investors which translates to risk aversion and an unwillingness to pay high premiums for uncertain cash flows."

Het boodschappenlijstje van Nuveen

De Amerikaanse vermogensbeheerder Nuveen zet voor de komende zes maanden vooral in op Amerikaanse gemeente-obligaties, high yield en infrastructuur.

Fors herstel Chinese techaandelen

Tijd om in te stappen?

Somber Rabobank

Rabobankeconoom Hugo Erken: "Waarom voorspellen wij wel een recessie en anderen niet?" Belangrijke column.

Recessie voor grootste economieën onafwendbaar

De Verenigde Staten, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea, Australië en Canada zullen volgens Nomura hun economie zien krimpen. "Verkrappend monetair beleid, snellere inflatie en verslechterende financiële omstandigheden zijn de voornaamste redenen voor de neergang, aldus de economen. Bovendien betekent de gesynchroniseerde groeivertraging van de wereldeconomie dat landen niet zullen kunnen rekenen op de export om weer uit de recessie te komen."

Is goudpijs te hoog?

Ytd staat de goudprijs 3% in de min, maar dat is dan wel in dollars.



Gold vd TIPS, still indicating the price of the yellow metal is much to high. Or off course that real bond yield is too high. pic.twitter.com/J2QXekdcAr — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 6, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De woningmarkt: quo vadis?

Olaf Sleijpen van DNB over de impact van de woningmarkt op de financiële stabiliteit en de maatschappij, de stijgende rente en de wenselijke hervormingen van de woningmarkt.

Huizenprijzen stijgen onderwijl wel verder

ABN AMRO: De gemiddelde stijging zal dit jaar uitkomen op 15 procent en volgend jaar op 2,5 procent.