Must read: kansen en risico's van mijnbouwbedrijven

Oplossing energiecrisis vraagt enorme investeringen

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors schetst wat nodig is om de huidige Europese energiecrisis op te lossen. Het zal de vraag naar LNG, alternatieve energie en energiebesparende producten sterk stuwen. Dat biedt beleggingskansen.

De Fed speelt met vuur

Alexis Bienvenu, fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier (LFDE), heeft twijfel over het nieuwe agressieve beleid van de Fed om de hoge inflatie naar beneden te krijgen, ook als dat leidt tot een recessie. Sterke analyse.

Raising interest rates is the wrong solution to the inflation problem, analyst says https://t.co/2XoQOv65WU — CNBC (@CNBC) July 5, 2022

Hedgefondsmanager Bill Ackman heeft ook een mening

Over the past two weeks, rates have declined dramatically purportedly due to fears of a recession. Friday’s move was particularly stunning for the scale of the move and for the degree of intraday volatility. I put forth here a theory of what is going on: — Bill Ackman (@BillAckman) July 4, 2022

Beleggen in mijnbouwbedrijven: goed idee?

Nu de prijzen van grondstoffen torenhoog zijn, lijken aandelen van mijnbouwbedrijven interessant. Maar wie erin wil beleggen, moet zich volgens Morningstar wel goed achter z’n oren krabben, want in deze sector beleggen is zeer riskant.

Westerse bedrijven verplaatsen fabrieken uit China

Volgens Rabobank profiteert India het meest.

An increasing number of businesses are considering to move their production from China to friendly counties. This could cost up to 28m Chinese jobs. Depending on the product, we expect these jobs to move to a variety of countries. #RaboResearch https://t.co/M8ezpPmc3S — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) July 5, 2022

Beleggingsstrategen somber over tweede helft 2022

“Many of the tailwinds for investment markets are now becoming headwinds. That points to a phase of ongoing market turbulence. Investors will need to be realistic about return expectations, and they will need to think harder about diversification and portfolio resilience." CNBC heeft het verhaal.

Dat was de eurodaling?

Give me two reasons to be long the #Euro



... pic.twitter.com/NK53CrwHxQ — jeroen blokland (@jsblokland) July 4, 2022

Conjunctuurklok wijst nog niet op een recessie

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juni positiever dan in mei, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van juni presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Olieprijs kan terug naar 65 dollar

Mits we te maken krijgen met zware economische tegenwind.

NEW: Crude oil could collapse to $65 a barrel by the end of this year and slump to $45 in 2023 if a demand-crippling recession hits, Citigroup warns https://t.co/k91QJBut6H — Bloomberg Markets (@markets) July 5, 2022

Verstandig beleggen in beermarkten met Charlie Munger

Het maatje van Warren Buffett heeft vier tips waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.

Contraire belegger slaat slag

Column Martine Hafkamp: "Momenteel zijn er zo veel onzekerheden dat het mogelijk juist interessant is om in te stappen. De bekende onzekerheden zijn immers ingeprijsd."

ECB pakt banken aan

De Europese Centrale Bank wil voorkomen dat banken geld dat ze heel goedkoop konden lenen tijdens de coronacrisis straks weer bij de ECB stallen. Op die manier zouden banken makkelijk kunnen profiteren van de hogere rente, terwijl het voor huishoudens en bedrijven juist steeds duurder wordt om geld te lenen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

