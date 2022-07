Must read: te laat om te verkopen, te vroeg om te kopen

Obligaties zijn weer aantrekkelijk

"De risico’s van het aanhouden van obligaties liggen nu veel lager dan 12 maanden geleden, en de rendementen zijn veel hoger." Daarom koopt Renco van Schie van Valuedge meer obligaties.

Actief wint het wel van passief bij obligaties

Bij aandelen winnen indexfondsen en ETF's het grotendeels van actief geleide fondsen. Voor obligatiefondsen geldt dat niet, zegt vermogensbeheerder Pimco.

Te laat om te verkopen, te vroeg om te kopen

"Decision making is hard and abstinence from further risk-taking just feels right." We verkeren dus in een beermarkt. Goede column van Joshua Brown over de Mushy Middle.

Beursverliezen zijn tijdelijk

Jonathan Clements: "It’s tough to outsmart other investors. But we can play a different game—by focusing not on next week but on the next 10 years. Does anybody doubt that a globally diversified stock portfolio will be worth more a decade from now?" Opbeurend verhaal voor beleggers die depressief naar hun portefeuille staren.

Impactfondsen hebben geen impact?

60 (aandelen)-40 (obligaties)-portefeuille is niet dood

Ook al vormen obligaties even geen vangnet voor dalende aandelenkoersen. Ben Carlson: "Listen, I am a proponent of broad diversification. I personally like to diversify by asset class, geography, strategy, market cap and security type." Uitgebreid verhaal over 100 jaar 60-40-portefeuille. Diversification is how I express my inability to predict the future." Lees de historische verhandeling.

Met de inflatie gaat het de goede kant op

Mochten de belangrijke Amerikaanse huizen- en arbeidsmarkt overeind blijven, dan komt er ook geen zware recessie, schrijft Martine Hafkamp van Fintessa.

Yes, het is juli!

Geen extra belasting op overwinsten energiebedrijven

Er komt voorlopig geen extra belasting voor energiebedrijven (zoals in het VK) die op dit moment volop profiteren van de hoge energieprijzen. Het is onmogelijk om zo'n meevallersheffing, ook wel bekend als windfall tax, op korte termijn in te voeren, meldt het kabinet.

Iemand is erg positief over de yen

De Japanse munt kan wel wat steun gebruiken. Het verloor dit jaar ca. 5% van zijn eurowaarde. De waardeval ten opzichte van de dollar is dieper.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

In het kader van goede spreiding

Toegegeven, het is wel ver weg.

DNB-hoofdeconoom wil einde kadootjes aan huizenkopers

We zitten met een grote mismatch tussen vraag en aanbod van koophuizen. Het aanbod zal niet snel toereikend worden. Maar waarom stimuleren we dan nog steeds kunstmatig de vraag, vraagt DNB-directeur en hoofdeconoom Olaf Sleijpen zich hardop af.

Ook omdat zoiets als de hypotheekrenteaftrek het eigenwoningbezit helemaal niet stimuleert, maar er vooral voor zorgt dat huizenbezitters grotere en duurdere woningen kopen, zo blijkt uit Deens onderzoek.

Onderwijl is er grote vrees dat het met de huizenprijzen wereldwijd nu de andere kant opgaat.