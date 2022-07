Must read: beursbodem nog niet bereikt

Aankomende lichtpuntjes in donkere inflatietijden

Goed nieuws van monetair econoom Edin Mujagic over de inflatie: die gaat na de zomer duidelijk omlaag. Minder positief: het gewenste niveau van 2% blijft nog lange tijd buiten schot.

The Core PCE Price Index moved down to 4.7% in May, its 3rd straight monthly decline. This is the Fed's "preferred measure of inflation" and could have an impact on rate hike expectations.



Supercyclus grondstoffen pas net begonnen

Volgens Lucas White van vermogensbeheerder GMO hebben beleggers veel te weinig oog voor de geweldige vooruitzichten van grondstoffenbedrijven.

Alles wat u wil weten over beermarkten

"Just as overbought, euphoric markets light the fuse on their own destruction, oversold, depressed markets sow the seeds of recovery in the loamy ashes of defeat." Heerlijk verhaal.

De techglans is er even vanaf

De bredere S&P 500 heeft ook betere jaarstarts gekend

Obligaties bleken ytd geen veilige haven

Volgens Schroders is het tijd om schuld te kopen.



Bond markets have not seen a such a dramatic half year decline since this database started.

Amerikaanse rentes kunnen nog een stuk hoger

"For the Fed funds rate, the current rise to date is comparable to the rate hikes that preceded the financial crisis in 2008. But if the inflation surge is as problematic as some hawks say it is, history suggests that the Fed funds rate could rise much higher, as it did in the 1970s and 1980s." Hier is het verhaal.

Nee, de beursbodem is nog niet bereikt

Michael Batnick: "Economic data is backward-looking, which is why it tends to bottom after the stock market. Cembalest shows that on average, stocks bottom 116 days before the economy does. That’s a long time. The news will get worse, but the market will stop reacting to it. We’re not there yet." Korte scherpe analyse met de nodige grafieken en tabellen.

Verbaasd? De Amerikaanse winsten dalen

Belangrijke chipproducent spreekt van "downturn"

U zoekt spanning en sensatie?

Daar is beleggen niet voor bedoeld, betoogt John Rekenthaler van Morningstar US in een glanzend artikel.

Wel groeivertraging, geen zware crisis

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa blijft redelijk optimistisch.

Wees voorzichtig met de momentumfactor

Historische data wekken de indruk dat het niet op kan met momentumbeleggen, maar deze wijze van beleggen vergt een vaardige hand. Momentum kan een overwachte dynamiek krijgen, en verkeerde timing en kuddegedrag liggen op de loer.

Bitcoin is het nieuwe diamant

Bitcoin wordt wel het digitale goud genoemd, maar Deutsche Bank vindt de cryptomunt meer lijken op diamant. Mochten de beurzen herstellen dan kan ook bitcoin volgens Deutsche weer omhoog. 28.000 dollar moet dan wel lukken.

Actief versus passief

