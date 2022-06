Must read: zijn er nog lichtpuntjes?

De optimale portefeuille

Veel actieve fondsbeleggers proberen hun portefeuille geconcentreerd te houden. Hoe ze daarbij te werk gaan, was het thema van een door Alpha Research en IEX Profs georganiseerd webinar met gastsprekers van Columbia Threadneedle en GuardCap.

Het ene mixfonds is het andere niet

Mixfondsen zijn dit jaar populair, maar veel bescherming hebben ze niet geboden. Detlef Glow van Lipper Refinitiv vreest dat beleggers nog onvoldoende beseffen dat aandelen en obligaties beide kwetsbaar zijn bij een stijgende rente. Bovendien bestaat er een enorme variëteit aan mixfondsen. Sommige zakten volledig door het ijs, andere staan op winst. Geluk of wijsheid?

"Beleggers zitten klem tussen twee vuren"

Het eigenzinnige Franse beleggingshuis Carmignac is buitengewoon somber over de beleggingskansen van aandelen en obligaties. "Liquide middelen en kortetermijninstrumenten lijken het meest geschikt om de huidige periode van volatiliteit te doorstaan."

Beurzen dalen zeker verder

Zwartkijker Nouriel Roubini vreest het ergste in een nieuwe publicatie: "Some of the worst elements of both the 1970s and the 2008 crash are now in play, with equity markets likely to move deeper into bear territory."

Hoe dieper koersen dalen, hoe groter de kans op een recessie

Zijn bearmarkten een voorbode van een #recessie? Strateeg Tina Fong kijkt terug op meer dan 100 jaar aan gegevens. Lees meer: https://t.co/P5HphXByNk#beleggen pic.twitter.com/ot6cFV5Xc2 — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 28, 2022

Goedkoop kan goedkoper

Ook de Shiller Cape is niet geschikt om de markt te timen, schrijft Larry Swedroe.

Amerikaanse economie beweegt duidelijk de verkeerde kant op

ICYMI! The US regional manufacturing surveys - which are published before the #ISM manufacturing Index - point to an ISM of just over 50. ?? https://t.co/MGTzIwVicn pic.twitter.com/31jFyMdPtN — jeroen blokland (@jsblokland) June 29, 2022

Toppunt van beursanomalie?

Waarom beurzen het in de nacht beter doen dan overdag. Diepgaand Amerikaans onderzoek geeft antwoorden.

Hebben echte actieve fondsen beter gepresteerd tijdens de correctie?

Helaas, de meeste actieve beleggingsfondsen slagen er niet in om hun passieve concurrenten te verslaan. Maar het ene actieve fonds is het andere niet. Morningstar onderscheidt de echte actieve fondsen van de rest en onderzoekt of zij wel slagen. Belangrijke studie.

Ander onderzoek op basis van machine learning laat zien dat beleggers beter slechte fondsen kunnen mijden dan proberen de beste te vinden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoe gaan we het vermogen in de toekomst wel goed belasten?

Dit zijn volgens Mathijs Bouman de mogelijkheden voor een toekomstige vermogenstaks. Kiest u maar!

Kamerdebat over vermogensbelasting-plannen Van Rij vandaag.

Pak de bingokaart er maar weer bij... https://t.co/OdRkKX4i4A pic.twitter.com/6jdJ9E3BB5 — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) June 29, 2022

Toch nog goed nieuws: inflatieverwachtingen dalen