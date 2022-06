Must read: Aandelen en obligaties bewegen perfect gelijk

Een kwestie van vertrouwen

Volgens obligatiebelegger Hendrik Tuch moeten met name aandelenbeleggers niet lichtzinnig denken over het huidige extreem lage consumentenvertrouwen. Centrale banken moeten echt aan de bak om de inflatie zo snel mogelijk onder controle te brengen. Scherpe analyse.

Sterke dollar is onhoudbaar

De dollar is aan een sterke fase bezig. De munt wordt geholpen door zijn status van reservevaluta en de renteverhogingen door de Fed. Op termijn spreekt het grote tekort op de handelsbalans echter voor een verzwakking van de greenback, voorspelt de vooraanstaande econoom Stephen R. Roach.

Hoezo veilige haven

If you bought this safe 10y German government bond, which was issued in the beginning of the year, you already would have lost 15%. Luckily you get compensation in the form of interest coupons, which in this case is..... 0%. . pic.twitter.com/Tm8d7bgLau — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 29, 2022

Een nieuw Chinees probleem

Deglobalisering en internationale beleggers die China de rug toekeren, gaan de Chinese economie volgens de Britse Chinespecialist George Magnus pijn doen. De Volkskrant heeft vandaag een soortgelijk verhaal in de aanbieding, getiteld Het einde van een tijdperk.

Obligaties en aandelen zijn een mooi dansduo

Volgens Ewout van Schaick van NN IP zijn de kansen voor obligaties inmiddels beter dan die voor aandelen.

Not much research on rebalancing investment portfolios at coming month/quarter end. That is because there will probably be not much.

Equites and bond both dropped by the same percentage.

This is Europe: pic.twitter.com/udQyucSoEO — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 29, 2022

Zes belangrijke beurscorrectielessen

Samengesteld door Paul Kaplan op basis van 150 jaar Amerikaanse beursgeschiedenis. Belangrijk verhaal.

Amerikaanse huizen zijn pas duur

De zoveelste rode vlag.

The average price of a new home in the US is now over 10x higher than per capita disposable income, the highest ratio in history.



Charting via @ycharts pic.twitter.com/tuI5xVC8It — Charlie Bilello (@charliebilello) June 28, 2022

Doen! Beleggen in landbouwgrond

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Vanaf begin jaren 90 bedroeg het rendement op landbouwgrond in de Verenigde Staten gemiddeld 11,5 procent per jaar, vergelijkbaar met aandelen dus. Landbouwgrond heeft echter wel een zeer lage correlatie met de aandelenmarkt. De volatiliteit is daarnaast laag, te vergelijken met kwaliteitsobligaties. Nog belangrijker in deze tijden, het betreft een zeer goede bescherming tegen inflatie." Interessant verhaal.

Meer Amerika, minder Duitsland

Rabobank heeft de blootstelling aan Duitse aandelen in de beheerportefeuilles verlaagd. In plaats daarvan is er extra belegd in Amerikaanse aandelen. Aanleiding is de aanhoudend hoge druk op de energieprijzen en het toegenomen risico op een recessie in Europa.

Goede en slechte fondsmanagers

Wereldwijd beleggende aandelenfondsen hebben dit jaar heel wisselend gepresteerd, ontdekte Morningstar.

Dit is pas inflatie bestrijden!

De centrale bank van Zimbabwe heeft zijn belangrijkste rentetarief opgevoerd tot de recordhoogte van 200%.

Opmerkelijk, groeibedrijf Tesla ontslaat 10% werknemers

Tesla is cutting about 200 Autopilot jobs and closing office in San Mateo, California https://t.co/2IXQYNcmNW — CNBC (@CNBC) June 29, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).