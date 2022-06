Must read: Chipsector is zwaar ondergewaardeerd

Zit er weer muziek in vastrentende waarden?

Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen van NN IP, is ronduit pessimistisch over de aandelenmarkt. Hij ziet betere obligatiekansen, maar wacht ook in dit geval nog even met kopen. Belangrijk verhaal.

Pictet AM schetst grimmig beeld tot 2027

Beleggers moeten de komende jaren volgens Luca Paolini van Pictet AM rekening houden met fors lagere rendementen. Waar liggen nog kansen?

Beurslessen van 2020-2022

Conclusie: "Investing right now seems harder than usual but maybe that’s always the case." Heel goed verhaal van Ben Carlson. Lezen!

"Macronieuws bepaalt de richting van de beurs"

Martine Hafkamp is er duidelijk niet gerust op.

Amerikaanse consument is ronduit somber

Loss of #sentiment!



- record-low consumer confidence in many countries

- contrary to what is often stated, spending is slowing

- interestingly, no clear relationship between sentiment and retail sales

- but the odds of a 'sudden spending stop' are high.https://t.co/OLC1lp9q45 pic.twitter.com/KwOcIBGW1g — jeroen blokland (@jsblokland) June 28, 2022

Problemen China verbergen beleggingskansen in rest van Azië

Vergeet China. In de rest van Azië zijn betere beleggingskansen te grijpen, meldt dividendbelegger Zoe Kan van BNY Mellon IM.

Chipbedrijven zijn inmiddels zwaar ondergewaardeerd

Morningstar US heeft een kooplijstje samengesteld. Een keer raden welk bedrijf bovenaan staat.

Oorlogswinst

Aandeelhouders van wapenbedrijven beleven tot nu toe een fantastisch 2022.

2022 sofar:

It defense stocks on top.

And some companies profiting from Corona lockdowns at the bottom; Sinch, JustEat Takeaway, Deliveroo, Zalando. pic.twitter.com/BdiXnsTc9Q — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 28, 2022

Hete obligatiemarkt

Amerikaanse obligatiespreads liggen inmiddels fors hoger dan het historisch gemiddelde.

Pas aandelen kopen als bitcoinbeleggers de handdoek in de ring gooien

Ook op zoek naar de beursbodem? Op basis van de bitcoinkoers waarschuwt Mark Mobius dat die nog lang niet is bereikt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

En de rijken worden rijker

In Nederland groeide het aantal HNWI’s (mensen met een belegbaar vermogen van meer dan 1 miljoen) van 2020 tot 2021 met 9,4% (van 2019 tot 2020 was dit slechts 4,1%) tot 327.600 miljonairs. Dit zijn 28.200 meer HNWI’s dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale vermogen van Nederlandse miljonairs steeg met 7,4%, na een toename met 5,9% in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Zo blijkt uit de nieuwste editie van Capgemini’s World Wealth Report.

Metalenstrijd