Must read: manisch-depressieve verwachtingen

Hoge inflatie leidt tot einde van een tijdperk

In de eerste jaarhelft leidde hoge inflatie via een stijgende rente tot dalende koersen. In de tweede jaarhelft gaat de druk er bij de rente waarschijnlijk wat vanaf, maar daar komen winstdalingen voor in de plaats, zegt T. Rowe Price, dat overigens nog wel beurskansen ziet.

Centrale banken trappen minder hard op de rem

Want inflatie en economische groei zullen dalen. Jan-Willem Nijkamp van Fintessa gaat niet mee met het pessimistische beurssentiment. "Op het moment dat de economie een recessie indraait heeft verkopen geen zin meer. Het is dan al te laat. Dan wordt het juist tijd te anticiperen op het moment dat de recessie weer op zijn einde loopt. Ook daarin loopt de beurs gewoonlijk zes tot twaalf maanden vooruit." Opbeurende column.

S&P kan nog eens 33% dalen

Het Franse beleggingshuis SocGen is uitermate negatief over de Amerikaanse economie.

Er is zeker nog ruimte voor een S&P-daling

Best ‘Hopium’ chart I have seen in a while. by Arbor Research pic.twitter.com/0XXvPJ84fv — jeroen blokland (@jsblokland) June 26, 2022

Maar Amerikaanse recessie is geen zekerheidje

IMF slashes US growth forecast, sees narrowing path to avoid recession. Now expects US GDP to grow 2.9% in 2022, less than most recent forecast of 3.7% in Apr BUT above consensus of 2.6%. For 2023, IMF cut forecast to 1.7% from 2.3%. Sees only 0.8% in 2024 https://t.co/JWThvoR3Ba pic.twitter.com/V8wE6eilo9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 26, 2022

"Europa stevent af op perfecte storm"

Ellen Gaske van PGIM is er niet gerust op. "We hebben al een vertraging gezien in rentegevoelige sectoren, zoals de woningmarkt en de autosector, maar het zal nog een kwartaal of twee duren voordat de ernst van de economische neergang goed zichtbaar wordt." Vooral over Europa is de econoom pessimistisch.

Vooral hoge energieprijzen doet Europese economieën pijn

Russia's squeeze on Germany's gas supplies shows the era of cheap energy is over, with consequences stretching far beyond a cold winter (via @WillWilkesBBG, @vanessadezem & @weberalexander) https://t.co/GFTI3i0wjl — Bloomberg Economics (@economics) June 27, 2022

Hoe lang duurt een beermarkt?

Dat zocht Ben Carlson uit. "The good news here is that 7 out of the last 12 bear markets have bottomed in 46 days or less once the 20% level was breached. And 5 out of the 12 were over in a month or less."

Hoe als belegger te dealen met een beermarkt?

Nick Maggiulli: "Investing isn’t about the cards you are dealt, but how you play your hand." Sterke column.

Ook Schroders wikt en weegt

Zeer uitgebreide beleggingsanalyse.

Inflatie versus groei: wat is belangrijker voor #beleggers? Iedereen houdt rekening met hoge #inflatie, maar misschien is #groei belangrijker bij beleggingsbeslissingen: https://t.co/GEtnfNynA4 pic.twitter.com/VUWx0jzL3U — SchrodersNL (@SchrodersNL) June 26, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Woningmarkt koelt af

Hoewel huizen in Nederland nog altijd duurder worden, vlakken de prijsstijgingen dit én volgend jaar af. Dat verwachten de economen van Rabo Research. De afvlakking van de prijsstijging zou hoofdzakelijk het gevolg zijn van de gestegen rentes én de hoge inflatie. Maar de onzekerheid over werkloosheid, economische groei en kapitaalmarkrentes maakt voorspellen lastig. Eén keer raden waar de huizenprijzen naar verwachting wel hard zullen stijgen: Groningen.