Must Read: aandelen zijn oversold, wat nu?

Wat is de volgende stap? Plus; Netflix en Meta zijn nu waarde-aandelen, er komt een faillissementgolf aan in retail en een grapje van Corné.

Brengt de hoge inflatie Donald Trump terug?

De hoge inflatie - die ook niet zo maar naar beneden komt - kan in de VS ook politieke gevolgen hebben. Biden kan de schuld krijgen en wie weet keert Trump dan wel terug, aldus Edin Mujagic

Raar dat obligaties en aandelen tegelijk dalen?

De afgelopen decennia stegen obligaties bijna altijd als aandelen flink daalden. Dit keer gaan ze allebei omlaag. Is dat normaal?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat nu?

Wat gebeurt er nu aandelen oversold zijn?

De machtigste

Wie zijn de machtigste mannen en vrouwen in de beleggingsindustrie? FT (abo) zet ze op een rij.

Van groei naar waarde

Netflix is now a value stock! Big reshuffling of the FTSE Russell categories also moves Facebook, PayPal, Moderna and Zoom from growth to value. Lots of ETF rebalancing will happen tomorrow. Details here from @GunjanJS: https://t.co/4ipuc74J8M — Charles Forelle (@charlesforelle) June 23, 2022

Daar komt een faillissementsgolf

The retail industry is facing a potential wave of bankruptcies – here's why https://t.co/3lv88i865M — CNBC (@CNBC) June 23, 2022

Zalando duikt omlaag

Waar u in de coronacrisis zoveel kocht, .. u weet wel, het Duitse Zalando, daar gaat het nu even niet zo goed meer mee. De verslechterende economische omstandigheden is de boosdoener.

Dit is nog geen herstel

De S&P 500 lijkt aan een herstel te beginnen, maar dit is niet het einde van de bearmarkt dan. Société Générale denkt dat de index met deze inflatiecijfers nog wel 33% verder omlaag kan.

