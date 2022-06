Nieuws Must Read: dit fonds blijft opvallend goed liggen Tesla in de knel, Ray Dalio zet een tandje bij en de Fed houdt rekening met een recessie. Toch blijft één fonds opvallend goed liggen.

Geopolitiek doet ertoe!

Volgens gastcolumnist Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij abrdn, zorgt geopolitiek voor veel meer dan alleen maar ruis. "De politiek dicteert het beleid dat de economie beïnvloedt, en de economie vormt de basis voor de waarderingen van beleggingen." Te laat om te verkopen, te vroeg om te kopen

Volgens Barry Ritholtz is het te vroeg voor koopjesjagers en te laat om te verkopen. We zitten in een ertussenin-markt. Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Rendement IEX Fonds 40 (ytd) -19,07%

Rendement Index 20+ (ytd) -12,54% Dit fonds blijft opvallend goed liggen

Waar de S&P 500 dit jaar al zo’n 20% gedaald is, blijft de Buffalo Flexible Income Fund tamelijk goed liggen. Year-to-date staat het fonds op slechts -3%, zo schrijft MarketWatch. Een recessie is 'zeker een mogelijkheid'

Bestuurders van de Federal Reserve beginnen meer en meer rekening te houden met een recessie. Fed-voorzitter Jerome Powell werd recent gevraagd naar de kans op een recessie, waarop hij zei dat dit ‘zeker een mogelijkheid’ is. Daar voegde hij aan toe dat dit uiteraard niet de beoogde uitkomst is. Tesla-fabrieken lijden enorme verliezen

'Gigantische geldovens', zo noemde Elon Musk de nieuwe fabrieken van Tesla in Berlijn en Texas. De eerder dit jaar geopende fabrieken lijden miljardenverliezen door een gebrek aan onderdelen. De grootste zorg van Musk is hoe hij de fabrieken draaiende kan houden, zodat het personeel kan worden blijven betaald en het bedrijf niet failliet gaat. Ray Dalio zet een tandje bij

Ray Dalio heeft met zijn hedgefonds Bridgewater zijn shortpositie in Europese bedrijven vergoot. Die positie is nu verdubbeld tot $10,5 miljard, bijna twee keer zo groot als een week eerder, meldt Bloomberg. No deal

Nu het gratis geld-tijdperk ten einde is gekomen, komen sommige partijen in de knel. Geld voor overnames is simpelweg minder makkelijk te vergaren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.