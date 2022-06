Must Read: het kan allemaal nog veel erger

De huidige koerscorrecties zijn niets bijzonders; het kan altijd erger. Plus: dit is hoe inflatie er écht uitziet, de huizenmarkt koelt af en beleggers blijven in TINA lala-land.

Het kan altijd erger

Hoe slecht is de situatie op de markten nu eigenlijk? Het meest simpele - en correcte - antwoord is dat niemand dat zeker weet. Wat wel zeker is, is dat het allemaal nog veel erger kan. De huidige koerscorrecties zijn niks bijzonders, stelt vermogensbeheerder Michael Batnik ons gerust.

The trend is your friend

Chahine Capital heeft dit jaar bij de Lipper Refinitiv Fund Awards de prijs in de wacht gesleept voor het beste Europese smallcapfonds van de laatste drie jaar. Momentumbeleggen, mits aangevuld met kwalitatief sterke elementen, blijkt goed te werken. Fondsmanager Aymar de Léotoing legt uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Dit is inflatie

Een prachtige chart race van hoe inflatie er écht uitziet:

Inflation and the cost of every day items since Covid started in 2020.



Sound On pic.twitter.com/5Y0zg31jVq — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 21, 2022

Gouden eieren

BlackRock is enthousiast over banken omdat ze flink profiteren van de hogere rente en de waarderingen in de sector historisch laag zijn. Ook voor bepaalde energiebedrijven zien ze mooie kansen, zo staat in de BlackRock Market Monitor Q3 2022 te lezen.

Beleggers vs. analisten: wie krijgt er gelijk?

Analisten verwachten geen zware recessie, beleggers - aan de koersen te zien - wel. Beleggers vs analisten: wie krijgt er gelijk?

Even afkoelen

Tot voor kort was de huizenmarkt flink oververhit. Bloomberg komt met een uitgebreid verhaal over de eerste tekenen van een wereldwijd afkoelende huizenmarkt.

Beleggers blijven ondertussen in TINA-lala-land

In case you missed it!



Investors remain in #TINA la-la land.



During the recent sell-off, #equity flows have not rolled over as they have done for bonds. pic.twitter.com/QvE69C2tIj — jeroen blokland (@jsblokland) June 22, 2022

12 redenen waarom aandelen eind dit jaar hoger zullen staan

Maar moeten we daar nou enthousiast van worden?

Nog even geduld

Het is namelijk nog veel te vroeg om outright bullish te worden: