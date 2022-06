Must Read: welles nietes over een recessie

De beste bedrijven in een portefeuille

Andrew Harvie van Columbia Threadneedle Investments over het succesvolle Threadneedle (Lux) Global Focus Fund, dat beleggers meer rendement belooft in goede tijden en minder volatiliteit in slechte. De clientportfoliomanager is aankomende donderdag een van de sprekers tijdens een speciaal webinar van Alpha Research en IEXProfs.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Cryptovaluta is geen goud

Vermogensbeheerder Adam Grossman geeft tips over hoe om te gaan met bubbels; laat u niet gek maken, doe niet aan FOMO en denk niet dat cryptovaluta's hetzelfde reageren als goud.

Nieuwe ETF, beetje laat?

ProShares set to launch first short bitcoin ETF in the US



"We are optimistic that there will be interest in the fund"https://t.co/0hLEHq8Gfs — Katie Martin (@katie_martin_fx) June 21, 2022

Alles gaat sneller

De markt lijkt wel sneller te bewegen.

Musk denkt dat er een recessie komt

Tesla CEO Elon Musk says a recession in the US looks likely https://t.co/mwU85Z0SUg — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2022

Goldman Sachs ook

JUST IN: Goldman warns the risk of a US recession has grown more likely, and have downgraded their GDP growth forecasts for the economy https://t.co/ghrXoPzoRK — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2022

Maar de Fed is niet ongerust

Die gaat ervan uit dat de Amerikaanse economie de komende kwartalen kan groeien.

De oliemarkt blijft krap

En wel de komende vijf jaar, aldus de CEO van Exxon.

Ken je talenten