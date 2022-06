Must Read: geld verbranden

Het vermogen dat nu in rook opgaat is historisch hoog. Plus: dit is een andere beermarkt, de markt weet het niet en pensioen is voor sukkels.

25 aandelen voldoen

Michael Hughes over de bijzondere eigenschappen van het GuardCap Global Fund: “Uitgangspunt is dat de economische cyclus voor de fondsprestaties een veel kleinere rol speelt dan bij de meeste andere strategieën." De clientportfoliomanager is aankomende donderdag een van de sprekers tijdens een speciaal webinar van Alpha Research en IEXProfs.

De rol van inflatie is veranderd

Vermogensbeheerder Ben Carlson kijkt naar de geschiedenis van inflatie en de rol die inflatie de laatste anderhalve eeuw gespeeld heeft op de beurs. De onzekerheid kan hij niet wegnemen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De markt weet het niet

OPINION: Herding – relying on “collective wisdom” – drives prices too low during bear markets and crashes, writes ??Scott Nations, the president of Nations Indexes. Here’s his advice on avoiding the worst effects of herding.https://t.co/RwHeKPIlT2 — MarketWatch (@MarketWatch) June 20, 2022

Wat zijn ze nu weer van plan?

China is planning “extraordinary” new policies to help downstream industrial firms that have seen their profits hit by the high cost of raw materials, according to Shanghai Securities News https://t.co/m4pJrMWMpC — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Hoe zit dat?

Economic surprise index in US is plunging. This indicates how much the actual economic numbers deviate from the expectations.

In Europe and Japan they are still positive.

A matter of low expectations, or naïve economists? pic.twitter.com/47stcY5lCS — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 20, 2022

Andere beermarkt

Deze bearmarkt is heel anders dan de coronadip. Dit zijn de verschillen.

Geld verbranden

De omvang van het vermogen dat nu in rook opgaat is historisch groot.

Het schiet niet op

A total of 273 asset managers, who together oversee investments worth $61.3tn, have now signed up to the Net Zero Asset Managers initiative, an industry coalition. And yet CO2 emissions are increasing....and have been for last 10 years. https://t.co/wVVVSixvYp — Sasja Beslik (@SasjaBeslik) June 20, 2022

De uitsmijter: pensioen is voor sukkels