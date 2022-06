Must Read: zo ziet een bearmarkt eruit

Welles, nietes

The beatings will continue until morale improves: https://t.co/j2MbiRCceN — Jonathan Burton (@MKTWBurton) June 15, 2022

Gaat niet zo lekker

This is the 3rd worst start to a year in history for the S&P 500, down 23% in the first 115 trading days. pic.twitter.com/hvhgtE9F8E — Charlie Bilello (@charliebilello) June 16, 2022

Verder uit elkaar

Bank of Japan Governor #Kuroda held firm. The BOJ will not cave to market pressures and continue current policies, including yield curve control, to reach the goal of stable #inflation.



This brings further downside risk for the Japanese #yen as monetary policy divergence remains pic.twitter.com/6Z6zZn3IHm — True Insights (@true_insights_) June 17, 2022

Beleggen zonder aandelen China en Rusland

Vermogensbeheerder Adam Grossman wil 5% van zijn modelportefeuille beleggen in ETF's voor emerging markets, maar dan wel zonder Chinese en Russische aandelen. Dat kan met de Freedom-ETF.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zo ziet een bearmarkt eruit

For those who started investing post-2009....this what a #bearmarket looks like. It will end...the question will be whether you are still around to play the game. #RiskManagement. pic.twitter.com/1pAMC1woLn — Lance Roberts (@LanceRoberts) June 16, 2022

Powell redt niet iedereen

-9%

Deze S&P-aandelen daalden meer dan 9% na bekendmaking van de renteverhogingen in de VS.

Problemen en oplossingen woningmarkt