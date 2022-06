Must Read: winsten zijn de volgende dominosteen

De Federal Reserve verhoogde gisterenavond de rente met 75 basispunten en vanochtend bleken de Zwitsers onverwacht te volgen. Verder zijn winsten de volgende dominosteen en duurt de drukte in de vrachthaven nog wel even.

Winsten zijn de volgende dominosteen

Aan de hand van een aantal grafieken legt Jeroen Blokland uit dat CEO's de toekomst een stuk minder rooskleurig tegemoet zien, nu de waarderingen dalen en we lijken af te stevenen op een recessie. Dit alles vertaalt zich nog niet in een daling van de winsten, terwijl die volgens Blokland juist wel in het verschiet ligt.

Drukte in de havens duurt voort

De drukte in de vrachthavens duurt minimaal voort tot begin 2023, zo menen bestuurders in de logistieke sector. Hierdoor zijn we voorlopig nog niet van de hoge transportprijzen af.

Drie kwartjes erbij

Gisterenavond was het zover. Muisstil was de beleggerswereld in afwachting van het rentebesluit. De Federal Reserve verhoogde de belangrijkste rente met 75 basispunten. Powell zei nadien dat de Fed zijn best zal blijven doen de hoge inflatie de kop in te drukken, indien nodig met agressieve maatregelen. Arend Jan Kamp, marktcommentator bij IEX, gaat ervanuit dat er bij het volgende rentebesluit weer drie kwartjes bij komen, zo is te lezen in zijn recap van de avond.

Zwitserland verhoogt plots met 50 basispunten

Geïnspireerd door de Fed verhoogt de Zwitserse centrale bank vandaag enigszins onverwachts haar rente met 0,5%. De Zwitserse rente treuzelde nog op -0,75% en daarmee komt de rente bij de Zwitsers nu pas uit op -0,25%.

One size fits nobody

Slecht plan naar mijn mening; het is te weinig om echt te voorkomen dat de spreads vergroten maar wel genoeg om tegenstanders van dit beleid in het harnas te jagen.

ECB schiet zuidelijke landen te hulp | https://t.co/205mFHAWwY https://t.co/oFswcY2KNw — Erik Mauritz (@erikmauritz) June 15, 2022

'De economie gaat instorten'

Dat zijn de woorden van Wall Street-veteraan Michael Novogratz. Hij ziet de toekomst dan ook allerminst rooskleurig in. De bekende investeerder en bitcoinliefhebber meent dat een 'substantiële daling en een snelle recessie' in het verschiet liggen.

Tesla's worden duurder

De elektrische auto's van Elon Musk zijn duurder geworden. De Tesla Model S, die samen met de Model X het vlaggenschip is van het merk, is $5.000 in prijs gestegen ten opzichte van begin deze maand. Amerikanen die geïnteresseerd zijn in een Model Y moeten nu $3.000 extra neertellen, zo schrijft MarketWatch.

De Federal Reserve spoelt de cryptomarkt schoon

'Ondanks de opleving van cryptovaluta heeft de Federal Reserve laten zien wie de baas is en wie de baas tot ver in de toekomst zal blijven', zo begint Brian Sozzi zijn verhaal op Yahoo Finance. Daarin legt strateeg Anastasia Amaroso uit hoe de matige munten en speculanten uit de crypowereld weggespoeld worden.