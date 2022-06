Must Read: ECB verhoogt de dijkbewaking

"Diepe recessie geen basisscenario"

Het mag dan spoken op de markten, volgens Fabiana Fedeli, hoofd aandelenbeleggingen bij M&G zijn een langdurige recessie of een kredietcrisis waarin bedrijven en consumenten moeite hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, nu nog niet ingeprijsd.

ECB verhoogt de dijkbewaking

Met de spread tussen Duitse en Italiaanse rente op gevaarlijk hoog niveau roept de ECB vandaag een spoedvergadering bijeen. De eerste we-will-not-tolerate-statements, zoals deze van bestuurder Schnabel, lijken de markt iets tot rust te brengen

We won’t tolerate changes in financing conditions that are not fundamentally justified and that threaten monetary policy transmission, says @Isabel_Schnabel at @SorbonneParis1. By countering fragmentation, monetary policy contributes to European unity https://t.co/Nz9vvIXueW pic.twitter.com/1HwmoirSVF — European Central Bank (@ecb) June 14, 2022

Voor stockpickers liggen er nu kansen

Gewoon stoïcijns doorgaan met stockpicken: dat is het recept waarmee Sam Witherow en Helge Skibeli van het JP Moirgan Global Dividend Fund al menige beurshobbel hebben genomen en waarmee ze ook voor de tweede keer op rij een Refinitiv Lipper Fund Award in de wacht slepen.

Gates: NFT's drijven op de Greater Fool-theorie

Het gaat al niet best met crypto, maar dat weerhoudt Bill Gates er niet van om ook nog maar even zijn ongezouten mening over crypto-producten zoals NFT's te geven.

Tesla heeft een bitcoin-probleem

Over crypto gesproken: de automaker met de grootste bitcoin-exposure is natuurlijk Tesla. Even opletten dus, waarschuwt Marketwatch.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nog een inconvenient truth

Niet alleen het klimaat zelf bedreigt de mensheid, de maatregelen om het te redden zijn ook niet zonder gevaar, zegt FT-veteraan Izabella Kaminska:

Routine reminder that anyone warning that net-zero policy was not a net positive for everyone and could in its own right accelerate societal collapse and mass death (from energy poverty) back in early 2020 was stigmatised by the opposing camp. https://t.co/nzBwXzoWsG pic.twitter.com/W1EOVXTQDk — Izabella Kaminska (@izakaminska) June 15, 2022

Bear market, zeker, maar welke bedoelt u precies?

Er is altijd wel ergens een bear market te vinden, betoogt Blackrock-econoom Lukas Daalder, maar nu is er wel een unieke, en griezelige beer opgedoken.

Hoe Biden en Powell toch moesten toegeven dat de inflatie hardnekkig is

Aan de vooravond van een serieuze Fed-rentestap reconstrueert Reuters hoe het kon dat Biden en Powell zo lang in de ontkenningsfase bleven.

Zo kwetsbaar is het Rusland van Putin

Ondertussen hangt de schaduw van Putin ook nog over Europa en de markten. FTM dook in het militair-indiustriële complex van Rusland en concludeert dat dat stevig rammelt.

Vladimir Poetin waant zich een Peter de Grote, leider van Groot Rusland en alle Slavische volken. In werkelijkheid is zijn land kwetsbaar. Het land is uitgehold door corruptie en afhankelijk van het buitenland voor cash, tech en modernisering. https://t.co/ZPhZkYuKA6 via @FTM_nl — Eric Smit (@EricChrSmit) June 15, 2022

De geschiedenis van internet in 2 minuten