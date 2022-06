Must read: misschien wel drie kwartjes

Private equity aast op geld kleine miljonairs

Particuliere beleggers met een klein miljoenenvermogen waren tot voor kort niet welkom bij private-equity-huizen, maar dat is verleden tijd, schrijft de Wall Street Journal.

De risico’s zijn nog niet van tafel

Is de dip in de markten voorbij of moeten we ons voorbereiden op meer zwaar weer? Fabiana Fedeli, hoofd aandelenbeleggingen bij M&G, is ervan overtuigd dat de meeste donderwolken zijn gepasseerd, maar dat de regenbuien nog niet voorbij zijn.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De pijn van Japan

Bank of Japan is one of the last central banks standing with it's loose monetary policy. But the yen is feeling the pain. And bond yields are hovering against 25bp. If this level breaks the Japanese bond market will pop. pic.twitter.com/Cmd7nzFOmE — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 14, 2022

Waar gaat het geld heen?

BlackRock koopt de dip niet

Want het zit nog niet goed met de waarderingen.

De vrije val van crypto

Wanneer komt daar een eind aan? En de cryptomarkt is samen nu minder dan 1 biljoen dollar waard.

Het is officieel: de bearmarkt

Een oudje, maar wat moet u weten van een bearmarkt.

Misschien wel drie kwartjes