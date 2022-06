Must read: Laat maar

Het is zeker maandag? Zoveel slecht nieuws en tegenvallende cijfers. Verder; saai is goed nu, een nieuw ARK-fonds en cash is geen strategie.

Saaie beleggingen zijn goede beleggingen

Drie fondsbeheerders van Capital Group hebben het even helemaal gehad met veelbelovende, maar ook verliesgevende, bedrijven. Zij kiezen momenteel liever voor degelijk en saai.

“Wij delen de angst voor stagflatie niet”

Beleggingstrateeg Vincent Juvyns van J.P. Morgan AM is matig positief over de markten. De beste kansen zijn er voor Amerikaanse en Chinese aandelen. In de obligatiemarkt prefereert de assetmanager onder meer Amerikaanse high yield-obligaties en Chinese schuld.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Amerikaanse inflatie uitgesplitst

Price increases in the latest US inflation report... pic.twitter.com/WkJRpIBTTl — Charlie Bilello (@charliebilello) June 13, 2022

Ehh, nog meer slecht nieuws

Retailcalypse! If you thought the tech rout was bad, spare a dime for retailers: World retailers index headed for first annual drop since 2008: Gauge has fallen more than even beaten-down technology stocks. https://t.co/CGIiT3QbWF pic.twitter.com/8JYKnb1lJx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 12, 2022

ARK Invest komt met nieuw fonds

Cathie Wood heeft het over een crossover fund. Dat is een fonds dat zowel publiek als privaat belegt.

Cah is geen strategie

Uw pensioen in cash is geen goede strategie.

Laat maar

The 60/40 portfolio en route for the worst year since 1931 ????



Data from @charliebilello pic.twitter.com/g2qCdWUVf9 — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) June 12, 2022

Geen concurrentie meer

Een klein voordeel van de dalingen op de cryptomarkt; ze hebben geen interesse meer in nieuw personeel. Dat blijft dan misschien wel bij assetmanagers zitten.

Maandag dus