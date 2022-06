Must read: Depressieve statistieken

De dagen met grote dalingen in 2022 zijn er al meer dan in heel 2021. Plus; nog meer ellende met mogelijke voedselcrisis en nep-haviken.

Olie in een duurzame portefeuille?

Veel beleggers worstelen vanuit een ESG-standpunt met de vraag of het verantwoord is om te beleggen in olieaandelen. Invesco bespreekt het thema met een aantal fondsbeheerders die dat een prima idee vinden.

Een duif vermomd als havik

De ECB doet alsof het het heft in handen neemt en de rente eens flink gaat verhogen. Maar feit blijft dat het monetaire beleid van de bank zo duifachtig is als maar kan, aldus Edin Mujagic.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Depressieve statistieken

The S&P 500 closed down 2.4% today, its 6th 2% decline of the year. We've already seen more large down days in 2022 than all of 2021. History going back to 1928...$SPX pic.twitter.com/YxvXiKmHw3 — Charlie Bilello (@charliebilello) June 9, 2022

Nog niet te zien

This was ostensibly the first week of quantitative tightening. But it's hard to spot just looking at the Fed's balance sheet, which rose a tick to $8.918 trillion... pic.twitter.com/aWxyRz7XkI — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) June 9, 2022

Alleen hout is goedkoper

Alles wordt duurder, behalve hout.

Stop met de Fed de schuld geven

Van uw eigen beleggingsfouten.

Heel kort zo populair

Maar inmiddels willen beleggers zich niet meer branden aan beleggingen in SPAC's.

Ergere problemen

OECD sounds alarm on global food crisis danger caused by the war in Ukraine https://t.co/7IpLdhlzAe via @WHorobin pic.twitter.com/NNZHxZ1Rx5 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) June 9, 2022

Vrolijke uitsmijter: de allerleukste tickercodes