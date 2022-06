Must read: gure techwind kan draaien

Succesvol beleggen in de transitie naar een CO2-arme economie

Met de UBS MSCI Climate Paris Aligned UCITS ETF’s kunnen beleggers een belangrijke bijdrage leveren aan de omschakeling naar een net zero-economie. Dat schrijft Marcel Danen, hoofd ETF & Index Fund Sales Benelux van UBS AM. Lees de uitgebreide analyse.

China is geen dead cat bounce

Beleggers zien veel beren op de weg in China. Misschien wel iets te veel, denkt Invesco. Volgens de vermogensbeheerder zijn Chinese aandelen daardoor wel erg goedkoop geworden. Ook Martine Hafkamp ziet tal van Chinese lichtpuntjes.

Riemen vast: Fed en ECB gaan meer verhogen dan eerder gedacht

Het goede nieuws: ABN AMRO berwacht geen recessie.



Raising our Fed and ECB rate hike forecasts. https://t.co/gVy8FZvZ9O pic.twitter.com/g1W2JynMOq — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) June 8, 2022

U zoekt inflatiebescherming in de portefeuille?

1/ As #inflation hovers at a near 40-year high and recession fears loom, investors may wish to reposition portfolios to protect the real value of their financial capital. pic.twitter.com/No2VaCg1ux — Research Affiliates (@RA_Insights) June 8, 2022

Techcrash raakt ook fintech midscheeps

"The mood is very grim: Once-hot fintech sector faces IPO delays and consolidation." CNBS doet verslag van de toonaangevende fintechbeurs Money 20/20 in Amsterdam.

Biotech gaat ook niet lekker

Maar techwind kan nu draaien

Techaandelen zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de tienjaarsrente. Maar die lijkt zijn hoogste punt voor dit jaar te hebben bereikt. In dat geval kunnen techaandelen profiteren, schrijft senior beleggingsanalist Luke Lango in een column op InvestorPlace. Hij rekent op een koopexplosie van techaandelen.

Momentumbeleggen werkt toch

Zo bewijst een zeer technische Amerikaanse studie. Leuk verhaal voor quants.

Betere kansen voor actieve fondsmanagers

Omdat transactiekosten flink zijn gedaald, kunnen ook fondsmanagers die veel handelen outperformen. Tenminste, als ze goede keuzes maken. De altijd scherpe Joachim Klement analyseert.

Zwakke yen maakt Japanse topbestuurders somber

Some 74% of Japanese business managers say a weak yen is having a negative impact on the nation’s economy, according to a survey conducted by the Japan Association of Corporate Executives https://t.co/8iMudOASz7 — Bloomberg Economics (@economics) June 9, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Bankbeleggers profiteren ditmaal niet van stijgende rentes

Relative performance of banks have a very high correlation with interest rates. Increasing rates will lead good relative performance.

That is, until this year.

Investors are afraid for the fall out of a possible economic downturn (increasing bad debt) pic.twitter.com/jxhSU918cM — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 8, 2022

Want ook Nederlandse middeninkomens hard door inflatie geraakt

Niet alleen mensen met een laag inkomen komen moeilijk rond nu de prijzen van energie en voedsel blijven stijgen. Ook mensen met een modaal inkomen, en daarboven. "Zwemles en sportabonnement zijn opgezegd."

Inmiddels koelt ook de Nederlandse huizenmarkt af. Prijzen liggen nu 2% lager dan eind 2021, meldt De Hypotheker.

Turkse consument heeft het pas zwaar