Must read: Waarderingen zijn even niet het probleem

De beloning voor ondernemend beleggen

Van Lanschot Kempen, winnaar van de belangrijke Refinitiv Lipper Award in de categorie Overall Assets Small, wil volgens bestuurder Erik van Houwelingen in zes niches uitblinken.

Succesvol beleggen is vooral eenvoudig beleggen

Simpele oplossingen leveren vaak de hoogste rendementen op, zegt beleggingsadviseur Safal Niveshak met hulp van wijlen John Bogle.

De AEX is geen grote speler

Nice visualization of equity market capitalization by country.



I mean: look at that blue portion against everything else. pic.twitter.com/HFKtF7nYLy — Alf (@MacroAlf) June 7, 2022

Duurzaam beleggen kent winnaars en verliezers

In 2022 zagen beleggers in wereldwijde aandelen hun portefeuille met bijna 8% dalen. Gangbare duurzame portefeuilles daalden in deze periode met wel 12%. Maar er waren ook duurzame strategieën die juist beter presteerden dan gemiddeld. Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? Waar moet u als belegger op letten? Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer geeft antwoord.

Waarderingen zijn even niet het probleem

All regions now have a valuation below their 10 year average. Even the US. pic.twitter.com/g51AKkDhDw — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 7, 2022

Milliseconden doen ertoe

High frequency trading is vooral succesvol bij ultra kortetermijntransacties, zo toont studie aan. "We find that, contrary to low frequency and long horizon returns, where predictability is rare and inconsistent, predictability in high frequency returns and durations is large, systematic and pervasive over short horizons."

Amerikaanse tienjaars weer boven de 3%

Treasury yields climb as investors assess growth and inflation fears https://t.co/g8ldnENckI — CNBC (@CNBC) June 8, 2022

De zoete wraak van de gasfrackers

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Mogelijk blijkt de huidige gasprijs van 9,40 dan nog een koopje. De frackers in de Verenigde Staten zijn plots erg belangrijk geworden voor de wereldeconomie." Lees de column.

Dan is er ook nog een oliecrisis

Kan Saoedi-Arabië de markt weer in balans brengen? Mohamed A. El-Erian is sceptisch. "The most recent change on the supply side of the global oil market has involved Saudi Arabia suddenly and dramatically regaining its swing-producer role. But, in view of growing hostility toward fossil fuels, this development is unlikely to alter the market’s longer-term dynamics."

Gaan we terug naar de jaren zeventig?

De overeenkomsten met toen zijn steeds duidelijker zichtbaar. T. Rowe Price is desondanks niet bang voor een herhaling van 1973.

The global economy may be headed for years of weak growth & rising prices, a toxic 1970s #stagflation combination that will test the stability of dozens of countries still struggling to rebound from the pandemic, World Bank warned. https://t.co/OOvgylfWat pic.twitter.com/140ZiaS8WW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 7, 2022

Herbalanceren van waarde- en groeiaandelen is slim

Maar hoe vaak moet deze exercitie worden uitgevoerd? Dat zocht John Rekenthaler van Morningstar US uit. Zeer uitgebreid verhaal.

Het personeelstekort kost Nederland nu al 5 miljard

Rabo-econoom Hugo Erken schets een aantal oplossingen. Onderwijl geeft de overheid meer uit dan het ontvangt. RTL Z spreekt erover met minister van Financiën Sigrid Kaag.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De meeste centrale banken zijn bezig de rente te verhogen