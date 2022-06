Must read: winst boeken is nooit verkopen

Fed herstelt geloofwaardigheid met meesterzet

Fondsmanager Alexis Bienvenu bij La Financière de l’Echiquier (LFDE) roemt het optreden van de Fed. "Met doortastend ingrijpen een recordinflatie beteugelen zonder de economie in een recessie te doen belanden, is een meesterzet."

Beursenquête: juni wordt een goede beursmaand

En over de rest van het jaar zijn beleggingsexperts ook positiever, zo blijkt uit de maandelijkse omvraag van Corné van Zeijl van Actiam. Wat staat er op de boodschappenlijstjes?

Beursrally's tijdens beermarkten zijn heel gewoon

"Though last week’s 6.6% gain may have you feeling some relief, it’s too soon to tell if we are out of the woods yet. Unfortunately, one week isn’t enough time to differentiate a false rally from a true recovery." Goed verhaal met de nodige historische verwijzingen van Nick Maggiulli. Logische titel: Rallies to the bottom.

Indexatie beschermt vastgoedbeleggingen tegen inflatie

Pictet AM ziet de komende jaren goede kansen voor beursgenoteerd vastgoed. Het biedt geen perfecte bescherming tegen inflatie, maar wel een redelijk goede.

Goud is ook een prima inflatiehedge

To all #Gold bulls and bears, this is what the gold price chart looks like against US #inflation since 1971, the end of Bretton Woods.



Gold has outperformed inflation over this period.



As a reminder, gold's #volatility is much higher than that of inflation. pic.twitter.com/hgKeMdVa29 — jeroen blokland (@jsblokland) June 7, 2022

Buy and hold is toch de enige oplossing

De beste manier om veel geld te verdienen met aandelen is door nooit te verkopen. Vrolijke en wijze column van John Lim van HumbleDollar. "While Bob may have bought high, he never sold low. “Buy and hold” is a reliable formula for wealth creation."

AEX kan nog wel wat lager

Current correction of the Dutch AEX in historic perspective. pic.twitter.com/BemQiHBEvT — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 7, 2022

Hoe zit het met die cryptoregulatie?

"Absent a crisis, stiffer regulation of cryptocurrencies could take many decades, especially given that major players are pouring huge sums into lobbying. But it probably won't take that long, because the crisis for private digital currencies is likely to come sooner rather than later." Lees de scherpe analyse van topeconoom Kenneth Rogoff,

Hoge groei, lage waarderingen

Fondsmanager adviseert beleggers om Vietnam op te zoeken, aldus een artikel van CNBC.

Obligatiemarkt op kruispunt

How's this for thought provoking? If you’re a buyer of long bonds, you are betting on 40 years of mean reversion. If you are a seller, you are betting on a new paradigm. Which side are you on? pic.twitter.com/NEVWH8Yt2N — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) June 6, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Verzekeraars moeten bedrijfsmodel veranderen om klimaatbestendig te worden

Van bosbranden tot overstromingen en van extreme hagelbuien tot aanhoudende droogtes, schade veroorzaakt door extreem weer neemt elk jaar verder toe. Desondanks is slechts 8% van de verzekeraars volgens Capgemini bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Russische-olieboycot leidt tot milde Europese recessie