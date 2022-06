Must read: Amerikaanse tech handelt tegen stevige korting

Risicovolle beleggingen kunnen profiteren van rentepauze Fed

Renco van Schie van Valuedge ziet steeds meer redenen waarom de Fed een rentepauze kan inlassen. "Dat zal zorgen voor een verder herstel van beleggingen die dit jaar hard zijn gedaald."

Place your bets. By how much will the #FederalReserve reduce its balance sheet before markets and/or the economy force it to stop?



Also, notice that the Fed's balance sheet will likely remain MUCH larger than after the previous QE-QT cycles. #inflation#negativeyields#gold pic.twitter.com/IjRMSgfdsX — jeroen blokland (@jsblokland) June 4, 2022

SFDR is onbruikbaar voor fondsselectie

De SFDR-regelgeving voor duurzaam beleggen wordt door vermogensbeheerders vaak gebruikt om oude beleggingsfondsen een nieuwe naam te geven zonder dat er iets is veranderd. Het gevaar van greenwashing ligt daardoor op de loer, waarschuwt Detlef Glow van Lipper Refinitiv.

De zin en onzin van spreiden

"The past decade or so diversification was punished. All you had to do was own large cap growth stocks and you outperformed. It’s possible those days are over." Toch blijft difersificatie volgens Ben Carlson hevig aan te raden. "Diversification is a hedge against an unknowable future."

A 60/40 portfolio of US stocks & bonds is currently down 12% in 2022



If the year ended today that would make it the 6th worst performance in a single year since 1928https://t.co/STMd42YMT9 pic.twitter.com/zNjTiD84HE — Ben Carlson (@awealthofcs) June 5, 2022

Amerikaanse aandelen zijn terecht duurder

Martine Hafkamp: "Vaak wordt beweerd dat Amerikaanse aandelen duur zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Dat is waar. Amerikaanse aandelen noteren historisch tegen een premie. Dat wordt door veel analisten, en dan vooral door Europese, vaak als reden aangevoerd om meer in Europa te gaan beleggen. Maar dat laatste blijkt, zeker gezien het rendementsverschil, een denkfout. Amerikaanse aandelen zijn inderdaad duurder, maar dat is niet zonder reden." Goede column.

Nasdaqcrash biedt kansen

Amerikaanse groeiaandelen waren eind mei volgens Morningstar US bijna 20% te laag gewaardeerd. Ook Amerikaanse waarde-aandelen noteren tegen een korting, al is die een stuk lager.

The power of compounding is confusing

"You are not alone in finding the power of compounding confusing. Our brains aren’t made to think in exponential terms. We are linear thinkers." Heel sterk verhaal van wederom Ben Carlson.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Lelijke zwaan

De Nederlandse staat doet mee in de malaise



If you invested 50 euro on Jan 1st 1973 in KLM shares, you would now have 27 euro. And that is including dividend (which is not much). pic.twitter.com/XcNS9iVTg3 — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 3, 2022

Banken schieten tekort in het kredietproces

Leningen zijn een belangrijk product voor banken. Er wordt veel op verdiend én er is grote vraag naar. Bijvoorbeeld bij ondernemers die een bedrijf willen starten of in een latere fase belangrijke investeringen willen doen. Volgens Floryn kiezen ondernemers er echter steeds vaker voor om niet bij een traditionele bank aan te kloppen, maar bij een online kredietverstrekker. Daarvoor voert Floryn vier redenen aan.

Elektrische autorevolutie gaat toch niet zo snel