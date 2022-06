Must read: Amerikaanse aandelen zijn terecht duurder

ACTIAM: duurzame donutconomie is de oplossing

ACTIAM is de winnaar geworden van de Refinitiv Lipper Group Award Mixed Assets Small. De prijs dankt het Nederlandse fondshuis vooral aan de bijzondere en duurzame beleggingsstrategie van het ACTIAM Duurzaam Mixfonds.

Goud: Meer kansen dan risico's

WisdomTree is positief over de vooruitzichten voor goud. Het basisscenario gaat uit van ruim 20% winst dit jaar. In het slechtste geval komt de fair value iets lager uit dan de huidige prijs van ongeveer 1840 dollar per ounce.

DWS blijft optimistisch over risicovolle assets

Ondanks alle onzekerheden en tegenwinden is Stefan Kreuzkamp van DWS opmerkelijk optimistisch over de kansen van risicovolle assets.

Wanneer komt de ECB eens in actie?

Eurozone inflation has moved up to 8.1%, its highest level ever.



Meanwhile, the ECB is still holding interest rates at negative levels.



This is perhaps the greatest disconnect between easy monetary policy and unabating rising prices that the world has ever seen. pic.twitter.com/V2fhXuR6I5 — Charlie Bilello (@charliebilello) May 31, 2022

De kunst van beursvoorspellen

Joachim Klement houdt vast aan tien regels. Zoals: "Don’t make extreme forecasts. Predicting the next financial crisis will make you famous if you do it at the right time but will cost you money and reputation in any other instance. Remember that there are only two kinds of forecasts: lucky and wrong."

The case voor Amerikaanse aandelen

Column Jan-Willem Nijkamp: "Aandelen in de Verenigde Staten zijn inderdaad duurder, maar niet zonder reden." Lees ook de column van Gerben Lagerwaard, getiteld Amerikaanse aandelen zijn de nieuwe veilige haven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Top-5 Aandelen Oost-Europa: Schroder aan kop

Opkomende landen spreken voor beleggers vaak tot de verbeelding. Snelgroeiende economieën, demografische aantrekkelijkheid en een grote verscheidenheid aan beleggingskansen maakt een investering in deze landen aanlokkelijk. Maar ze vormen zeker geen homogene groep. Met name Oost-Europa is sterk in beweging. Morningstar onderzocht de best presterende fondsen in Oost-Europese aandelen.

Welk internetplatform is het populairste?

Altijd gedoe met Deutsche Bank

Nu worden de bank en vermogensbeheerdochter DWS verdacht van greenwashing. Inmiddels is de CEO van DWS afgetreden.

German authorities raided the offices of Deutsche Bank and subsidiary DWS following claims that it was exaggerating the environmental and climate credentials of certain funds — referred to as “greenwashing.” https://t.co/mZSOfvwWdl — AP Europe (@AP_Europe) May 31, 2022

Overbiedingen huizenmarkt dalen

Woningen worden schaarser, prijzen lopen op en de gemiddelde verkooptijd neemt af. Het is het droevige gevolg van de overhitte woningmarkt waar Nederland mee kampt. Is er dan echt geen lichtpuntje? Misschien. Maar dan een héél klein beetje. Het percentage dat gemiddeld wordt overboden lijkt namelijk iets af te nemen, aldus dataspecialist Matrixian Group. Is dit het einde van de oververhitte woningmarkt?