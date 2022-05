Must read: beleggers zijn hardleers

Plus: professionele beleggers kopen grondstoffen, Chinese beurs kan verviervoudigen, Roubini sombert door, dollarstatus in gevaar, en meer.

Grondstoffen bovenaan kooplijst professionele beleggers

Hoe staan professionele beleggers momenteel in de wedstrijd? Grondstoffen zijn inmiddels populairder dan aandelen. Obligaties blijven uit de gratie.

Grondstoffenbedrijven zijn de grote winnaar van 2022

The Bloomberg Commodity Index is heading for new highs driven by #energy prices. What is your position, and did you change that in recent weeks as the odds of a significant economic slowdown grew? pic.twitter.com/QesehUgmJG — True Insights (@true_insights_) May 31, 2022

Opkomende markten zijn wel ahead of the curve

Centrale banken in opkomende markten (EM) hebben er al heel wat renteverhogingen op zitten. Dat heeft tot grote verliezen op de obligatiemarkt geleid, maar doordat ze ahead of the curve waren, kunnen ze ook als eerste de vruchten plukken.

Nobelprijswinnaar Richard Thaler: beleggers zijn hardleers

De Amerikaanse econoom en Nobelprijs winnaar Richard Thaler verzorgde de keynote speech bij de Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2022. Morningstar's Valerio Baselli sprak met hem over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gedragseconomie en de huidige marktsituatie. Zeer interessant interview.

Abrdn voorspelt gouden toekomst Chinese en Indiase beurs

Indian and Chinese stock market capitalization may grow fourfold by 2050 as Asia turns from “laggard to leader” in the climate transition, aldus Abrdn CEO Stephen Bird in een artikel van CNBC.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

EU-leiders zijn het eens over gedeeltelijke olieboycot van Rusland

De EU-lidstaten zijn het na weken praten eens over een invoerverbod van Russische aardolie die via zee naar de EU wordt aangevoerd. De boycot vanwege de Russische invasie van Oekraïne betreft meer dan twee derde van alle olie die Rusland naar de EU exporteert. Daarmee komt 'maximale druk op Rusland om de oorlog te beëindigen'. RTL Z heeft het verhaal. Rusland draait morgen de gaskraan naar Nederland dicht.

Gas reageert niet

Gas prices not reacting (yet) on recent Rusian cut in deliveries. pic.twitter.com/uJBMcUgXPQ — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 31, 2022

Olie beweegt wel

Brent #oil up to almost USD 124 as the European Union agrees on partial ban on #Russia's all. Expect repercussions. pic.twitter.com/0QVcUHYxjH — jeroen blokland (@jsblokland) May 31, 2022

Roubini rekent op recessie

Kan de inflatie worden beteugeld zonder een recessie te veroorzaken? Nouriel Roubini, ook wel bekend als Dr. Doom vanwege zijn pessimistische voorspellingen, denkt van niet, zo schrijft hij in een een opinieartikel op Project Syndicate. Belegger.nl heeft er ook een artikel aan gewijd.

ABN AMRO is er ook niet gerust op

Hoe groot is het risico op een recessie? Onze nieuwe Global Monthly over de risico's: inflatie, grote daling van reële inkomens en renteverhogingen door de centrale banken. Maar ook over mogelijke afsluiting Russische gasnet en Lockdowns in China.https://t.co/Qfq50MFAI0 pic.twitter.com/DhmjtUQCzv — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 24, 2022

Hoe anders verliep het financiële jaar 2021



Mapped: GDP Growth by Country in 2021 https://t.co/5xPFTSD15W — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) May 30, 2022

Winst maken is toch belangrijk

Niet winstgevende techbedrijven snijden in de kosten

Dollar verliest status reservemunt?