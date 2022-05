Must read: wereldwijde recessie blijft nog even uit

Alpha raakt op

Actieve beleggingsfondsen die de markt verslaan, zijn steeds zeldzamer. Ironisch genoeg komt dat doordat beleggers steeds slimmer worden. Dat heeft de markt als geheel zo efficiënt gemaakt, dat het behalen van outperformance (alpha) nauwelijks nog mogelijk is.

Dit zijn de winnaars van de Refinitiv Lipper Fund Awards 2022

Lees ook de interviews met de belangrijkste winnaars en hun visie op het huidige volatiele beurslandschap. Opvallend: twee van de acht Group Awards ging naar Nederlandse huizen. Welke?

Winnen door minder te verliezen

Robeco heeft 155 jaar aan Amerikaanse beursdata onderzocht. Daaruit blijkt dat het bezitten van hoog-risico-aandelen niet wordt beloond.

Recessie blijft nog even uit

"Global recession? Not yet, economists say — but brace for high prices, low growth", kopt CNBC.

Amerikaanse obligatiebodem is bereikt

Tenminste, dat denkt JP Morgan. Los daarvan blijft het altijd verstandig om te spreiden over aandelen en obligaties. Divers verhaal.

Ook obligaties opkomende markten onderuit

Lees ook: Met een yield van 7% is EMD weer interessant.

EM debt is having its worst start to the year since 1994-the JPMorgan EMBI Global Diversified index has fallen 15% so far in 2022https://t.co/ujYsDCFJYV @FT pic.twitter.com/Axy344o4Fk — Gunjan Banerji (@GunjanJS) May 29, 2022

Hoe eindigt 2022?

Barry Ritholtz ontvouwt twee extreme beursscenario's voor 2022, een positieve en een negatieve. Hij zelf neigt naar de optimistische kant. "My wishful thinking is that we finish 2022 closer to Scenario 1, which requires a few things to go right while avoiding a few potential disasters. A lot has to go wrong for Scenario 2 to occur – it’s improbable, but not impossible."

Wijze woorden van een super belegger

"Robert Wilson ran a true hedge fund. His portfolio was a diversified group of both long and short positions. And he wasn’t afraid to use leverage. He looked for growth companies but used short positions to protect his capital." Inspirerende quotes. Zoals: "The quicker and more intense the panic is, generally the more ill-considered it is, and markedly improves prospects for a correspondingly quick and appreciable recovery."

Niet alles is rommel

Column Martine Hafkamp: "Beleggers moeten zich door de mogelijk naderende beer niet gek laten maken. Nee, ze moeten nu vooral zoeken naar welke aandelen wel potentie hebben. Want al gaat op een zeker moment (bijna) alles overboord, dan nog steeds is niet alles rommel." Helaas wordt niet verteld waar de concrete kansen liggen.

Koop tech

Deze techaandelen beginnen weer interessant te worden na de stevige dalingen, aldus 2 beursexperts https://t.co/nraUlFsRSE — Business Insider Nederland (@BINederland) May 30, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Forse stijging hypotheekrente voorbij?

De hypotheekrente is de afgelopen tijd flink gestegen, maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Blijft dat ook zo? Want verwacht wordt dat de Europese Centrale Bank (ECB) in juli de officiële rente zal verhogen en daarna nog verder. RTL Z heeft het verhaal.

Waarom Tesla toch niet duurzaam is

Elon Musk is boos op S&P omdat de indexbouwer het aandeel Tesla uit een duurzaamheidsindex heeft gegooid. Maar de reden van S&P om dat te doen, snijden heus wel hout. ESG is meer dan alleen de E, schrijft Morningstar.

De strijd van de miljardairs

De winst van Gates is het verlies van Musk en omgekeerd.