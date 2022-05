Must read: timen is gokken

Dit zijn de winnaars van de Refinitiv Lipper Fund Awards 2022

Vandaag zijn de Lipper Fund Awards 2022 bekendgemaakt. IEXProfs heeft daar een speciaal tijdschrift aan gewijd. Inclusief interviews met de belangrijkste winnaars en hun visie op het huidige volatiele beurslandschap.

Met een yield van 7% rente is EM-debt weer interessant

Obligaties uit opkomende markten zijn het laatste halfjaar net zo hard gedaald als aandelen, maar Capital Group ziet licht aan het einde van de tunnel.

Vergeet Amerikaanse treasuries niet

Obligatiebeleggers stappen weer in. Zwakke economische gang van zaken maakt hen optimistisch.

“We have rarely been as bullish on government bonds as we are now. If growth slumps, then inflationary pressure will recede, and yields look more attractive than they have in a long time.” https://t.co/sfV9fRXt0U — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) May 26, 2022

Neutrale mixfonds van Ruffer op kop

De neutrale mixfonds-portefeuille bestaande uit 50% aandelen en 50% obligaties blijft populair ondanks de year-to-date verliezen. Morningstar onderzocht welke 5 fondsen in deze categorie het best presteerden over de eerste vier maanden van dit jaar.

15 Nederlandse stockpicks

Dinsdagavond vond de Hollandse Aandelenavond plaats, georganiseerd door IEX en BNP Paribas. Vijf beursanalisten presenteerden hun drie favoriete Nederlandse aandelen voor het komende jaar, én wezen een shortkans aan.

Risico zonder koersen

Ook een voordeel van Private Equity.

I’ve been wrong about plenty in my life. On this, I am staggeringly obviously right: https://t.co/Ssyl6ijTAU



Institutions are stuffed to the gills with expensive equity specially designed not for alpha but to allow them to pretend they don’t own equities. https://t.co/hVz9FnFSw9 — Clifford Asness (@CliffordAsness) May 26, 2022

Raak niet in paniek!

Ook Nick Magiulli vertrouwt de huidige markt niet. Dit is zijn advies: "You know history. You understand the risks. And, most importantly, you know yourself. Then you let the chips fall where they may. You don’t obsess over the headlines. You don’t try to predict the future. You enjoy your life. You go out with friends and family. You make cherished memories. You laugh. You cry. You remember that things like this happen. And you remember that they will happen again." Leuke column.

Nog geen sein veilig

Is the recent stock rally real? The Smart Money Index sows doubt. pic.twitter.com/Ls1a8NkNus — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 26, 2022

Want markt gaat geheel eigen gang

Waarom het timen van de markt niets anders dan gokken is. Zeer uitgebreid, leerzaam en leuk geschreven (Amerikaans) verhaal.

Duitse consument ziet het even helemaal niet meer zitten

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Robotisering en blockchain minder belangrijk geacht

In 2019 voorzag een derde van de finance professionals nog een grote toekomst voor blockchaintechnologie, en vond 29% dit voor robotisering. Inmiddels, drie jaar later, zijn deze percentages geslonken naar respectievelijk 17% en 20%. Dat blijkt uit de fintech barometer van Visma Onguard.