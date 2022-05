Must read: waar is de beursbodem?

Wereldwijde dividenden breken all-time record

Dividendbeleggers hebben over de ontvangen winstuitkeringen in het eerste kwartaal geen klagen. Die waren nog nooit zo hoog. Ook goed nieuws: volgens Janus Henderson blijft dividend een betrouwbare bron van inkomensgroei.

De vier ruiters van de beleggerscatastrofe

The four horsemen of the investor apocalypse zijn vier factoren die samen voor catastrofale beleggingsresultaten kunnen zorgen.

Gemengde teams beleggen beter

Amerikaanse fondsteams met ook vrouwen aan bood presteerden gemiddeld 38,9 basispunten beter dan mannenteams, zo blijkt uit onderzoek.

In dit kader: van de 69 biljoen dollar aan vermogen onder beheer is slechts 1,3% in beleggingshanden van mensen met kleur. Dat heeft ook te maken met de raciale voorkeuren van fondsselectors.

Huidige beursval in perspectief

Capital Group steekt beleggers die door de huidige beursonrust slecht kunnen slapen een hart onder de riem.

Beleggingsgrootheid wordt negatiever

Ed Yardeni lowers stock market outlook on rising threat of a recession https://t.co/dMQuqX1vq6 — CNBC (@CNBC) May 25, 2022

Waar is de beursbodem?

Vier signalen om in de gaten te houden.

Dit is duidelijk een verkeerd signaal (hopelijk al ingeprijsd)

The direction of earnings revisions has turned negative, as graphed here by Jim Bianco @biancoresearch. https://t.co/sgzb5JmYXG pic.twitter.com/8rYIsAer2Y — HKR Group (@TheHKRGroup) May 25, 2022

Wel positief: inflatieverwachtingen dalen

Longer-term inflation expectations keep sinking from recent peaks, with a measure of expected inflation over the next 5-to-10 years sinking to the lowest since March. pic.twitter.com/bGiDEwzDAB — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) May 25, 2022

Helaas, spaarrentes zullen niet snel stijgen

De tijd van negatieve rentes loopt ten einde, zegt ECB-president Lagarde. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de spaarrentes ook snel gaan stijgen, toont RTL Z in een korte beeldreportage.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

