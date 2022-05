Must read: berenmarkt biedt ook kansen

Microfinanciering biedt stabiel rendement en echte impact

Gezien de stabiele aard en de lage correlatie met financiële markten, kunnen microfinancieringsfondsen volgens AF Advisors een mooie aanvulling zijn in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Het zijn in elk geval fondsen die echt impact hebben. Addertjes?

Spannend! Krijgen we wel of geen recessie?

Hoe groot is het risico op een recessie? Onze nieuwe Global Monthly over de risico's: inflatie, grote daling van reële inkomens en renteverhogingen door de centrale banken. Maar ook over mogelijke afsluiting Russische gasnet en Lockdowns in China.https://t.co/Qfq50MFAI0 pic.twitter.com/DhmjtUQCzv — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 24, 2022

Herhaling jaren 70-inflatie ligt niet voor de hand

Volgens chef-econoom Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price zullen de rentes extra omhoog moeten om de inflatie structureel naar beneden te krijgen. Maar: "Als de economie vertraagt en de rente gaat omhoog, dan leidt dat meestal tot hogere beursvolatiliteit."

Ook Bill Ackmann wil meer actie van de Fed

“If the Fed doesn’t do its job, the market will do the Fed’s job, and that is what is happening now. The only way to stop today’s raging inflation is with aggressive monetary tightening or with a collapse in the economy.” Riemen vast!

Vastgoed biedt wel inflatiebescherming

Wat zijn de voordelen van #beleggen in #vastgoed als de inflatie oploopt. Vastgoed kan beleggers een aanzienlijk rendement opleveren, waarbij de kasstromen gelijke tred houden met de #inflatie (en deze in sommige gevallen zelfs overtreffen). Lees meer: https://t.co/4ysYwVf13E pic.twitter.com/SKLPuSXovI — SchrodersNL (@SchrodersNL) May 24, 2022

Roebel: meer waarde, want minder handel

#Russia Ruble is the world's best currency this year. Has appreciated 36% against the Dollar. What is behind the mysterious rise?https://t.co/VDzd46w5PM via @welt pic.twitter.com/ugt8SOqz2P — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 25, 2022

De momentumpremie bestaat echt

Maar: "Investors must take note of the fact that, like all risk, or factor-based, strategies, time-series momentum strategies have gone through long periods of underperformance. Thus, before implementing a time-series momentum strategy, you must be confident that you will be able to remain disciplined, staying the course." Interessante studie.

Beursvoorspellingen kunnen allemaal de prullenbak in

"Amit Goyal and Ivo Welch showed in 2004 that the forecasting power of traditional metrics like valuation (P/B-ratio, P/E-ratio, dividend yield) and macro-related measures like the steepness of the yield curve or the Fed model of the difference between earnings yield and bond yield is essentially zero." Goed verhaal van Joachim Klement.

Berenmarkt biedt ook kansen

Jan-Willem Nijkamp: "Berenmarkt of niet, er valt altijd wel wat te beleggen. Nu voorheen populaire sectoren achterblijven zijn er weer andere sectoren die uit hun as herrijzen. Zo staan bijvoorbeeld Amerikaanse dividend aandelen (DVY) dit jaar gewoon in de plus. Beleggers moeten zich door de beer niet gek laten maken maar nu vooral gaan kijken welke aandelen er wel potentie hebben." Opbeurende column.

Van de regen in de drup

Rabo-econoom Carolo de Groot ziet weinig in de huurplannen van het kabinet.

We gaan weer bezuinigen?

Kaag: mogelijk bezuinigen om miljardentegenvaller op te vangen https://t.co/pfDMNuTBGG pic.twitter.com/YiWFz7YS53 — RTL Z (@RTLZ) May 24, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).