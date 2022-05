Must read: hulp in tijden van bearmarkten

Chinese problemen geven beleggers extra kopzorgen

Angst voor een wereldwijde economische recessie en langdurig hoge inflatie houden de financiële markten in haar greep. Een flinke groeivertraging in China heeft de onzekerheid bij beleggers verder versterkt. Tegen deze achtergrond blijft het volgens Ewout van Schaick verstandig om portefeuilles defensief in te vullen.

Smart EV's zetten 100-jarige autoindustrie volledig op hun kop

Elektrische voertuigen (EV's) hebben wereldwijde autoconcerns tot strategische keuzes gedwongen en de basis gelegd voor een volledig zelfrijdende toekomst die binnen tien jaar realiteit zal zijn. Dat stelt analist Owuraka Koney van Jennison Associates. Zeer interessant verhaal.

Veilige havens in een bearmarkt

Bearmarkten horen erbij. Maar niet alles daalt als de aandelenmarkten omlaag gaan, schrijft Tezcan Gecgil op InvestorPlace.

Hier nog een paar mooie quotes om de huidige beurstijd uit te zitten. Zoals: “Nothing is fixed. Bull markets arrive and pass. Bear markets burst onto the scene and eventually flame out, and so it goes. Change is your friend regarding the stock market. Bull markets last much longer.”

Ook Ben Carlson heeft een lijstje opgesteld van zaken ('my bear market survival kit') die helpen beursdalingen beter te doorstaan.



De bodembel laat nog even op zich wachten

For those looking for signs of capitulation, the put/call ratio isn't showing signs it's happened yet.



We've yet to get the equity p/c over 1, which is something it's almost always done during capitulation-type moments in the market. pic.twitter.com/MXPJR7XeHE — Andrew Thrasher, CMT (@AndrewThrasher) May 23, 2022

Wat te denken van de techcorrectie?

Morningstar US gaat daar uitgebreid op in, concluderend: “You have to take the longer-term view. The good companies are still good companies.” Must read!

Houd op met sippen

Martine Hafkamp zoekt naar zonnestralen in een sombere markt. "Het lijkt wel gerechtvaardigd om iets minder afwachtend te worden. Er kan aan kopen worden gedacht in plaats van je te laten leiden door de angst voor verdere dalingen." Voor wie een opbeurende column wel kan gebruiken.

What is needed to get back into #equities? Conviction! Conviction that markets will move higher. Because with these levels of #volatility, a stabilization of equity markets is not enough. High volatility and zero returns do not add value within a multi-asset portfolio context. pic.twitter.com/NhL9WhWovw — jeroen blokland (@jsblokland) May 24, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

