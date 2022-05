Must read: dit is nu de beste strategie

High yield is veerkrachtiger dan aandelen

Hoge inflatie en stijgende rente hebben de obligatiemarkt in een kille greep, maar voor high yield breekt er nu juist een interessante periode aan, zegt fondsmanager Ryan Larson van de Amerikaanse high yield-boutique Strategic Income Management (SIM) in een interview met Pieter Kort. “Energie is nu een van de interessante sectoren.”

Ja, er valt nog wat te verdienen met duurzaamheid

Duurzame bedrijven hebben op de beurs een veel hogere waardering dan bedrijven die minder hoog op de duurzaamheidsladder staan. Voor beleggers liggen volgens Schroders daarom de grootste kansen bij 'slechte' bedrijven die beterschap beloven.

Aandelenselectie wordt weer belangrijk

Martine Hafkamp: "Het meest waarschijnlijke scenario is dat de markten een periode van voornamelijk zijwaartse beweging zijn ingegaan. Zijwaarts is dan een ruim begrip. In de jaren ’70 schoot de beurs per saldo ook niets op. Maar dat betekende niet dat er geen correcties en rally’s van tientallen procenten plaatsvonden." Goede column.

Dit is nu de beste strategie

Ben Carlson: "The worst part about investing during a downturn is that we’re all human. We can’t help being nervous, scared or uncertain about what will happen in the future." Zijn advies: beleg breed, goedkoop en leg periodiek in. Goed verhaal.

Een kleine rally ligt voor de hand

Michael Batnick: "Given the extreme pessimism coupled with the extreme move in stocks, you might think we’re getting near a tradable bottom. Here’s what happened in the past when we saw this type of decline; The median 10-day return was 2.9%, well above the 0.6% median return for all rolling 10-day periods. No guarantee, as the chart shows, but the odds are decent that we get a short-term bounce."

Het gaat hard omlaag dit jaar

90 years of bear markets visualized by magnitude of declines and duration in trading days.



Wondering where is the 2000 bear market?



It would require another scale as it lasted for so freaking long! pic.twitter.com/mmsKYzPqY2 — Alf (@MacroAlf) May 22, 2022

Welkom in Davos

Dag 1 is begonnen.

Good Morning from Davos. On day1 of #WEF2022, #Ukraine is the big topic. President Zelenskiy will be the opening political guest. The First Deputy Prime Minister, Minister of Economy of Ukraine Yuliia Svyrydenko will talk about how Russia is using energy and hunger as a weapon. pic.twitter.com/r5thD9brTp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 23, 2022

De 5 fases van bear-markt-rouw

Nog drie fases te gaan, meldt Marketwatch.

Stikstof nekt bouw

De hoeveelheid stikstof die neerslaat op natuurgebieden blijft nog jaren voor problemen zorgen. Dat vrezen Bouwend Nederland en LTO Nederland, de brancheverenigingen van bouwers en boeren. "We zijn in een juridisch moeras beland. 2022 en 2023 dreigen opnieuw verloren jaren te worden." RTL Z bericht.

Nee, dit is niet taper tantrum 2.0

Rentestijging is nu anders dan in 2013.

The rise in the 30-year real Treasury yield year-to-date - 100 bps - is the same as during the 2013 taper tantrum (blue). But the real 30-year fixed rate mortgage is up far more (black). A big tightening in US financial conditions that compounds rising global recession risk... pic.twitter.com/Sv0LH0NYJM — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) May 22, 2022

Teruggang biodiversiteit is echt een groot gevaar

Lees de uitgebreide analyse van JP Morgan.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Spaartaks: Niet tijdig aangemeld, geen geld terug

Een pijnlijke nederlaag voor honderdduizenden spaarders die te veel belasting hebben betaald de afgelopen jaren. De Hoge Raad, de hoogste rechter van het land, heeft geoordeeld dat mensen die niet - of niet op tijd - bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks, geen recht hebben op compensatie.