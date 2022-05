Must read: net als 1981

Defensief beleggen is van alle tijden

Defensieve aandelen hebben het stigma dat ze slecht renderen, maar de beursgeschiedenis leert anders.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Teken aan de wand

Is this a writing on the wall for consumer prices (CPI) in #Germany? German Producer Price #Inflation (PPI) rose by 33.5% in Apr, more than ever before. pic.twitter.com/VMfyGp0xLk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 20, 2022

Slecht begin

The S&P 500 is down 18.2% in the first 96 trading days of 2022, the worst start to a year since 1940. $SPX pic.twitter.com/S89AfZ5DmD — Charlie Bilello (@charliebilello) May 19, 2022

Onbelegbaar of onanalyseerbaar?

Wat is meer van toepassing op de Chinese markt: onbelegbaar of onanalyseerbaar?

Ik zei het toch....

Met deze markten krijgen cyptocritici (vooralsnog) een beetje gelijk.

Leren van de fouten van een ander

Kan Disney leren van de fouten die Netflix heeft gemaakt?

Net als 1981

Markten doen net als 40 jaar geleden. En toen liep het zo af.

Niet zo goed

Langlopende staatsobligaties zijn niet de beste hedge tegen dalende aandelenmarkten.

Schandaal na schandaal

Deutsche Bank heeft al tien jaar problemen.