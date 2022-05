Must read: wie geschoren wordt, moet ...

"Beleggen in obligaties wordt weer interessant"

Algemeen directeur Olivier de Berranger van de Franse vermogensbeheerder LFDE ziet kansen voor obligaties, vooral als de huidige hoge inflatie weer begint te dalen.

Minder aandelen, meer rendement

Franklin Templeton hecht in zijn beleggingsbeleid veel waarde aan focus. Vijftig aandelen in een fondsportefeuille is meer dan genoeg. Alles daarboven gaat ten koste van het rendement.

Maar één keer begon de Amerikaanse beurs slechter

The S&P 500 is down 17.7% in the first 95 trading days of 2022, the 2nd worst start to a year in history. $SPX pic.twitter.com/uOqgOKYU6s — Charlie Bilello (@charliebilello) May 18, 2022

abrdn gaat voor kleine aandelen

Volgens Kirsty Desson van abrdn bieden juist small- en midcapaandelen nu goede kansen. Dat heeft onder meer te maken met waardering en wendbaarheid. "Kleinere en goed geleide bedrijven kunnen in een snel veranderende wereld hun activiteiten sneller ombuigen dan megacaps."

Wie geschoren wordt, moet ...

Jan Bouius van Fintessa: "Twaalf maanden na correcties stond de S&P 500 in 22 van die 24 gevallen hoger, en wel gemiddeld zo’n 23 procent. Het wachten in alle gevallen was, zoals net al gezegd, op de juiste aanleiding. Maar, dan kan het ook snel gaan." Opbeurend verhaal.

Gaan dollar en euro naar pariteit?

CNBC consulteert een aantal beleggingshuizen.

Tesla uit ESG-index gegooid!

Dat heeft vooral te maken met de slechte werkomstandigheden op de fabrieksvloeren.

Tesla has been kicked out of the S&P 500 ESG Index https://t.co/uAe6Hpztve via @business — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 18, 2022

Vergeet de mooie verhalen

"Thinking about odds and probabilities is not intuitive and often uncomfortable, but it should be essential for all investors. It is far better to be an average investor with the odds on our side, than a good investor with the odds stacked against us." Goed verhaal over verstandig beleggen.

Hoe simpel kan een strategie zijn

Zijn de transactiekosten ook in de rendementsberekening meegenomen?

Background: there's been studies that have found buying at close and selling at open has worked well. One recent one from Bespoke found doing this returned 670% since 1993 vs -11% for doing the opposite. (altho if you just held SPY since then you up 1500%) pic.twitter.com/kDdR7YDIDO — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 18, 2022

Duur zijn oliebedrijven nog altijd niet

EV/EBITDA of major oil companies. pic.twitter.com/GrhTvxKsHN — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 18, 2022

Beloningen Amerikaanse CEO's door het dak

De gemiddelde beloning van CEO's van de grootste Amerikaanse bedrijven piekte in 2021 op 14,7 miljoen dollar. Dat is voor het zesde jaar op rij een record, schrijft The Wall Street Journal. Niet dat de beloningssprong altijd zo terecht is. Wat kreeg meneer Elbers ook alweer mee van KLM?

Wees nog even voorzichtig met Chinese tech

There is a lot to do about #China tech stocks in recent months. But when top executives of a company, in this case #Tencent, tell you that it 'will take time' for #Beijing to come through on its promise to prop up the sector, you know it's too early to get in. #emergingmakets. pic.twitter.com/0FR27N1xrW — jeroen blokland (@jsblokland) May 19, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).