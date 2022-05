Must read: Met de winstcijfers is niets mis

Amerikaanse aandelen zijn de nieuwe veilige haven

Volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors is er op dit moment voor beleggers geen betere plek om te schuilen dan de Amerikaanse beurs.

De zeven megatrends van Pictet

Het Zwitserse Pictet kijkt ver in de toekomst en ziet zeven megatrends waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.

Correctie is een kans

Since 1980 there have been 24 corrections for the S&P 500 (a correction is between 10%-20% off the highs).



This one is currently 18.1%.



A year off the lows the S&P 500 has been higher 22 times and up 23.0% on average. pic.twitter.com/ddpZzoepYD — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) May 17, 2022

Hoewel, waarderingen liggen wel hoger dan in het verleden

Nice chart from MS. Downturn in equity valuation in past bear markets.

The downward move is normal, but the starting point is significantly higher pic.twitter.com/eTZurr4stX — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 17, 2022

Geen alternatief voor de 50/50 portefeuille

De populaire neutrale mixfonds-portefeuille bestaande uit 50% aandelen en 50% obligaties (in de VS eerder 60/40) leek meermaals ten dode opgeschreven, maar wist zich toch steeds weer te handhaven. Nu obligatieprijzen ten gevolge van de oplopende inflatie dalen, komt een nieuwe test. Morningstar analyseert.

Powell is serieus met bestrijding inflatie

Het goede nieuws: volgens de Fed-voorzitter hebben we piekinflatie inmiddels wel gehad.

Powell: “What we need to see is inflation coming down in a clear and convincing way, and we’re going to keep pushing until we see that. If that involves moving past broadly understood levels of ‘neutral,’ we won’t hesitate at all to do that.” https://t.co/E6e1329HhD — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) May 17, 2022

Eigenzinnige fondsmanagers scoren niet automatisch beter

Larry Swedroe: "The bottom line is that for the typical investor who invests in mutual funds, all the evidence suggests that active share does not provide valuable information in terms of future performance." Uitgebreid verhaal.

Ook de grote meester maakt fouten

De grootste blunders van Warren Buffett.

Met de winstcijfers is weinig mis

Jan-Willem Nijkamp: "In de Verenigde Staten werd er door analisten vooraf een winstgroei van 4,6 procent verwacht. Het bleek met een groei van 9,1 procent bijna het dubbele. Maar liefst 77 procent van de bedrijven rapporteerde een hoger dan verwachte winst, 74 procent realiseerde ook een beter dan verwachte omzet. In de Europese Unie zien we hetzelfde beeld, hogere omzetten en hogere winsten." Maar ja, die inflatie. Mocht die vanaf nu weer dalen, dan zijn er weer beurskansen, zo is de boodschap.

Waar blijven de angstaanjagende krantenkoppen over Italië?

De ontwikkeling van de Italiaanse overheidsfinanciën is minder eenduidig dan doemdenkers én optimisten denken, zegt Ulrike Kastens, hoofdeconoom Europa bij vermogensbeheerder DWS. Italië is niet Griekenland.

Ga niet spelen met markt timing

"Perfect information is thinking you can sell the exact top or buy the exact bottom every time. This isn’t realistic. However, selling six months after the top and re-buying six months after the bottom? This seems reasonable. Someone just might be able to pull it off. So, assuming it’s possible, does the Reasonable Market Timing strategy actually work? Sometimes, yes, but, most of the time, no." Goed en leuk geschreven verhaal van Nick Magiulli.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ontmoet de mogelijk nieuwe Google

Meet the next generation of Silicon Valley with the 2022 CNBC #Disruptor50 list. https://t.co/XsoqStlNO5 — CNBC (@CNBC) May 17, 2022

Terug naar abnormaal

ABN AMRO-econoom Piet Rietman: "Nederland heeft de coronacrisis niet aangegrepen om fundamentele ongelijkheden op de woning- en arbeidsmarkt aan te pakken." Scherpe column.

Nederlandse economie: geen groei, geen recessie