Must read: recessie-angst neemt toe

Robin Hood en Sheriff Powell

Robinhood-beleggers leerden hedgefondsen een pijnlijke les, maar toen Fed-voorzitter Jerome Powel de rente begon te verhogen, was het particuliere beleggingsfeestje voorbij. Heerlijke column van Hendrik Tuch.

Recessie lijkt onafwendbaar

Keith Wade maakt zich grote zorgen over de inflatie. De hoofdeconoom van Schroders vreest dat de Fed zal zijn gedwongen de rente zover te verhogen dat de Amerikaanse economie in een recessie belandt.

Ook de immer optimistische Martine Hafkamp begint zich nu zorgen te maken.

Mocht die recessie er komen, dan is het weer de vraag welke variant het wordt: een U, V, W, L of K?

JP Morgan is enthousiast over Chinese tech

Een paar maanden terug was deze sector volgens het Amerikaanse beleggingshuis nog onbelegbaar. Wat is er in de tussentijd veranderd?

De terugkeer van waarde-aandelen

In my latest 'quant chart of the month', we show how the Value factor has had its strongest start in 35 years. Despite this rally, the value remains attractive both in terms of absolute and relative valuations. https://t.co/8QL1LVPQfF — Matthias Hanauer (@HanauerMatthias) May 16, 2022

Machines kunnen veel,

maar de menselijke financiële adviseur blijft onmisbaar.

Europees staatspapier weer interessant

BlackRock ziet meer marktturbulentie, dus verlaagt de portefeuillerisico's.

Aandelen zijn wel/niet duur

Crossroads: If the stock market correction is a valuation reset driven by tightening liquidity, then the 19.9% decline in the S&P 500 (using intraday values) gets us back to roughly fair value. If the market also has an earnings problem, then this reset is not over. pic.twitter.com/9F3LradgPr — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) May 16, 2022

Sell in May?

Dat vindt Fidelity International geen goed idee. Roteren is beter.

Should you "sell in May"? Here’s what you need to know about this calendar trading theory: https://t.co/76JBDbZQ1n — Fidelity Investments (@Fidelity) May 16, 2022

De best en slechtst presterende duurzame fondsen

Voorzichtigheid bij fondsbeleggers raakt ook de groei van beleggingsfondsen die volgens de SFDR regels de groenste zijn, ofwel de Artikel 8 en 9 fondsen. Morningstar kijkt deze keer naar de best en slechtst presterende SFDR-fondsen en naar het aantal nieuwkomers.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Arbeidskrapte naar record

Werknemers hadden de banen al een poosje voor het uitkiezen, en dat is in het eerste kwartaal nog een stuk extremer geworden. Voor iedere 100 werklozen staan er op dit moment liefst 133 vacatures open. Bovendien kan de arbeidskrapte nog decennia aanhouden.