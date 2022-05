Must read: saai is sexy

“Ja, de bodem is nu bereikt”

Bij KraneShares zijn ze ervan overtuigd dat Chinese aandelen hun grootste daling wel hebben gehad. De relatief lage waarderingen vormen, zeker voor langetermijnbeleggers, een meer dan prima startpunt.

Niet dat het zo goed gaat met de Chinese economie

Hello Monday. For #China, this is 2020 all over again with retail sales collapsing more than 11% on a year-on-year basis. #Shanghai will be opening up slowly, but this means the impact of #lockdowns is ongoing. The damage has been done and this will show up in global macro data. pic.twitter.com/UYCauUotGl — True Insights (@true_insights_) May 16, 2022

China's economy is contracting, and that's focusing attention on recession risks. Don't forget about stagflation though, @johnauthers writes https://t.co/uEYXJWItap — Bloomberg Opinion (@opinion) May 16, 2022

Geen momentum voor momentumbeleggen

Beleggers die zich storten op aandelen die het al een tijd goed doen, zijn daar de afgelopen jaren voor beloond. Maar in 2022 is momentumbeleggen zo dood als een pier. "Het kan jaren goed gaan, maar als het misgaat, dan gaat het ook goed mis"

Hoge inflatie is zorgwekkend,

maar een recessie blijft nog uit, meldt Optimix.

Saai is sexy

In onstuimige beurstijden bieden stabiele bedrijven, zoals Amerikaanse treinbedrijven, potentie, schrijft Capital Group.

15 krankzinnige grafieken,

die het beursjaar 2022 vertellen. Zoals:



20 beleggingslessen van Michael Batnick

Zoals: "Nothing is a perfect inflation hedge. Not gold, stocks, crypto, or cash. Different inflation hedges work in different inflationary regimes. No one size fits all." Lezen!

Robeco over de voors en tegens van de populaire green bonds

The role of green bonds in a fixed income portfolio https://t.co/x4P2yLwNXs — Laurens Swinkels (@LaurensSwinkels) May 16, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Lees ook: Zijn er nog lichtpuntjes voor de IEX Fonds 40?

Nieuw! Beleggen in de zwarte neushoorn

Het biodiversiteitsfonds van ASN bank heeft een obligatielening geïntroduceerd die bedoeld is om de populatie zwarte neushoorns in Zuid-Afrika te beschermen én te laten groeien in aantal.