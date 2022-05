Must read: crypto's zijn dus geen veilige haven

Invesco handhaaft aandelenoverweging

De kerninflatie kan nog een aantal jaar boven het streefcijfer van de centrale banken blijven en dat is helemaal geen probleem, schrijft econoom Paul Jackson van vermogensbeheerder Invesco.

10 jaar in de toekomst

Het Canadese CIBC heeft een rendementsprognose gemaakt voor de komende 10 jaar. Het meest aantrekkelijk zijn aandelen uit opkomende markten. Amerikaanse aandelen zullen een stuk minder opleveren dan de laatste jaren.

Als centrale banken maar niet te veel verkrappen

Lees de beleggingsoutlook 2022 van State Street Global Advisors. Jeroen Blokland verwacht dat centrale bankiers het rustig aan zullen doen. Een mogelijke recessie brengt de inflatie namelijk ook wel omlaag.

I do not think that because #inflation has skyrocketed to multi-decade highs, #centralbanks' policy has changed. If we get a #recession, and the odds of this happening are high, it will push inflation down far, and swift, and central banks will cut rates and buy bonds. You? pic.twitter.com/gcIWoBrWMB