Must read: meer vrees dan hoop

Het echte bloedbad is in de obligatiemarkt

Wie in de zomer van 2021 investment grade obligaties kocht, staat nu bijna 15% in de min. Voor beleggers die vooral risicomijdend zijn ingesteld, moet dat pijn doen. "Obligatiebeleggers hebben meer verloren dan aandelenbeleggers", schrijft macro-econoom Johannes Müller van DWS.

Nergens zijn aandelen nog koopwaardig

Hoge inflatie en economische problemen in de EU en China maken hoofdstrateeg Evan Brown van UBS AM afkerig van aandelen.

Zijn beleggers te somber?

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Nu lijkt de ellende nog lang niet voorbij maar zou het grootste gedeelte van de luchtbel niet reeds gebarsten zijn? Is er inmiddels niet zo veel somberheid ingeprijsd dat een – bearmarket - rally op komst lijkt?" Prima verhaal.

Geen paniek!

Beleggingsstrategen vertellen CNBC waarom het toch verstandig is om in de markt te blijven. “One of them obviously is that we still have a robust economic paradigm. If you want a job, you can get it; if you want to raise money, you can; if you want to borrow money, albeit at slightly higher rates … you can, and those rates are still historically low.”

Amerikanen doen niet mee

Pro-ESG stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is echt een Europese zaak. Sterke column van Joachim Klement.

Slecht nieuws van het industriële front

De industriële productie is in het eerste kwartaal van 2022 licht gekrompen t.o.v. het vierde kwartaal van 2021, met name vanwege toeleveringsproblemen. Zie onze sectorramingen: https://t.co/KXuZ9IkHxx #industrie #ING @Edse_Dantuma pic.twitter.com/EVDhKy3xCp — ING Economie (@INGnl_Economie) May 11, 2022

Waarom ligt de gouprijs niet hoger?

"A good reason to hold gold is because it is a hedge against really bad things happening. During the stock market crash of 1987, gold jumped about 10% to $500 an ounce over a couple of months, and about the same in the weeks after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks. But attitudes toward gold have changed in the last 20 years. It no longer commands the status as a rock-solid haven. On Thursday, during the worst day in markets in more than two years, when everything was down, so was gold." Maar waarom goud niet langer dé veilige haven is, wordt in het verhaal niet geheel duidelijk.

Goud presteert overigens wel beter dan het nieuwe goud bitcoin

Inflatie, beurscorrecties, oorlog, renteverhogingen… gelukkig heb ik op aanraden van een vriend een cryptoportefeuille als hedge! Eens even kijken hoe dat de afgelopen maand is gegaan…. pic.twitter.com/xt2iKMp6YE — Erik Mauritz (@erikmauritz) May 11, 2022

Dit zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen

Morningstar brengt het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index. De Nederlandse inbeng bestaat uit ING en Just eat.

Een paar handvatten voor langetermijnbeleggers

Vermogensbeheerder Michael Batnick geeft in zijn blog een paar tips voor langetermijnbeleggers. De belangrijkste: "Stick to the plan".

Jeroen Blokland rekent op een lagere lange Amerikaanse rente

The 10-year US Treasury #Yield is back below 3.00%!

I'm running the data for our Monthly Investor Guide, and there are just so many indicators pointing to lower bond yields. pic.twitter.com/U2hi18oGn7 — jeroen blokland (@jsblokland) May 10, 2022

Ga niet bezuinigen!

Rabo-econoom Hugo Erken roept het kabinet op niet te gaan bezuinigen nu het overheidstekort oploopt. "Maar meteen in de decennialange bezuinigings-Pavlov schieten ten koste van beleid dat het Nederlandse verdienvermogen juist versterkt, slaat nergens op." Overtuigende column.

Dat zijn pas dalende koersen

De opkomst en ondergang van corona-aandelen. Wat te denken van de ooit zo populaire meme stocks.

Meme stocks basket (tracked by ?@Bloomberg? ) is on pace to erase all mania gains

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/GPqhMdKWLN — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) May 10, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Lees ook: Zijn er nog lichtpuntjes voor de IEX Fonds 40?