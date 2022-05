Must read: angst voert de boventoon

Zijn er nog lichtpuntjes?

De actieve modelportefeuille, de IEX Fonds 40, staat dit jaar op een een verlies van 12,9%. Slechts één van de 40 fondsen koerst nu hoger dan op 1 januari. Welke fondsen trokken de fondsportefeuille vooral omlaag?

Wat is de schade van een bearmarkt?

Voor de S&P 500 betekent een gemiddelde bearmarkt een koersdaling van 37,3% en een duur van 289 dagen. Hier is het verhaal.

De kunst van het niks doen

Echt passief beleggen vereist zelfdiscipline. Dennis Friedman vertelt in de beleggersblog Humble Dollar dat het hem na lang oefenen eindelijk is gelukt.

Angst voert de boventoon

Hoe te handelen in de huidige markt? Tip van Martine Hafkamp: "Belangrijk is ook om bedrijven te toetsen op hun pricing power, met andere woorden, in hoeverre zijn bedrijven in staat om de gestegen inputkosten door te berekenen aan hun afnemers." Lees de column.

Nederlandse inflatie blijft hoger dan hoog

#Inflation in the #Netherlands fell to 11.2%, down from 11.9%. Not really something to cheer about. pic.twitter.com/8osI9uOi6Z — True Insights (@true_insights_) May 10, 2022

Daling bitcoin doet pijn

40% van de bezitters van bitcoin staat inmiddels op verlies, aldus CNBC. Bitcoin heeft (in dollars gemeten) sinds 1 januari circa een derde aan waarde verloren. Sinds de top in november is de daling meer dan 50%.

Amerika subsidieert eigen chipindustrie met tientallen miljarden

Zeer uitgebreid verhaal over de chipambitie van de VS. Het land staat niet alleen in de wens de eigen chipvraag veilig te stellen.

"These tiny little chips are ubiquitous and have become a necessity in most people’s everyday lives. There’s no indication that’s changing anytime soon, especially since more powerful devices — which use even more powerful semiconductors — are always being rolled out. As long as the world depends on this technology, countries will want as much control over chips as they can get."

Beleggen is net pokeren

Leuk verhaal van blogger Banker on fire. Tenminste, voor wie wel eens aan een pokertafel heeft gezeten.

Robotisering loopt vast in 2022

Beleggen in automatisering betekent niet dat er ook automatisch een hoog rendement kan worden verwacht, schrijft Job de Wilde, analist Fondsen en Duurzaamheid bij Rabobank.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hypotheekschuld is thans niet het probleem