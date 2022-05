Must read: Chinese beursellende is logisch

Langetermijnbelegger, koop high yield!

Capital Group is reuze positief over bedrijfsobligaties. "Veel van het negatieve nieuws is al in de koersen verwerkt en de rente oogt nu wel heel aantrekkelijk."

Aegon AM past modelportefeuille aan

Aegon AM is weinig positief over de wereldeconomie en heeft daarom de portefeuillerisico's teruggebracht. Amerikaanse aandelen en vastgoedfondsen worden nog wel als kansrijk gezien, net als credits.

Europese ceo's vrezen het ergste

Topbestuurders van verschillende grote Europese bedrijven hebben tegen CNBC gezegd dat zij een forse recessie in Europa zien opdoemen. Vanuit verschillende sectoren klinken dezelfde waarschuwende signalen.

Aandelen EM door het putje

Emerging Market #Equities down to their lowest level in almost two years! Down 29% from their peak of February last year! pic.twitter.com/thUfVQSmhl — jeroen blokland (@jsblokland) May 9, 2022

Koop nog even niet de Chinese aandelendip

Taoufik Boussebaa, hoofd belegingsstrategie Rabobank: "De afzwakking van de yuan vormt niet meteen een significante omslag voor Chinese aandelen. Die komt wanneer er meer zicht komt op de afbouw van de lockdowns en wanneer de druk op Chinese techbedrijven daadwerkelijk wordt gestaakt." De verwachting is dat de aandelenopmars in de tweede helft van dit jaar weer kan beginnen. Goed verhaal.

Russische olieboycot is moeilijk

Nog dit jaar volledig stoppen met de import van Russische olie en olieproducten naar de EU zoals de Europese Commissie graag wil, is makkelijker gezegd dan gedaan. Shell-topman Ben van Beurden kan in ieder geval niet garanderen dat er via een omweg toch Russische olie naar de EU komt. RTL Z heeft het verhaal.

Dotcomcrash 2.0

Michael Batnick ziet wel degelijk grote overeenkomsten tussen de huidige techcrash en het leeglopen van de dotcombubbel iets meer dan 20 jaar geleden.

Spreiden heeft even weinig zin,

want alles gaat omlaag.

Instroom in ESG-fondsen geraakt door inflatie en oorlog

Fondsbeleggers waren huiverig om vermogen te steken in duurzame beleggingsfondsen in het eerste kwartaal. Vrees en onzekerheid als gevolg van de stijgende inflatie en de verstorende effecten van de oorlog in Oekraïne zorgden voor een fikse daling van de instroom van nieuw fondsvermogen, zo meldt Morningstar. Hier is het gelijksoortige verhaal van Lipper Rifinitiv.

Energietransitie wordt ook duurder

Kosten windturbines bedreigen snelheid energietransitie. Kosten van windturbines stijgen al een tijdje, die niet alleen wordt aangewakkerd door de hogere metaalprijzen, maar ook door de hoge vrachtkosten. Lees meer:https://t.co/QZKKVfkRgF pic.twitter.com/xFAMMjwO3o — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 9, 2022

Mooi langetermijnrendement kan op de korte termijn flink tegenvallen

Ben Carlson: "When you invest in the stock market you don’t simply get 8-10% year in and year out. No you get some combination of huge gains followed by bone-crushing losses. It has to be this way or the long-run returns wouldn’t exist." Lezen!

U zoekt inflatiedekking?

Kevin O’Leary says there are plenty of good places to 'hide’ as interest rates rise https://t.co/xumllhQNVk — CNBC (@CNBC) May 9, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De toekomst van de banken is...?

"Inzetten op technologie én een persoonlijke benadering voor een uiterst vriendelijke klantreis. Dáár ligt de toekomst", aldus John Koetsier van fintechbedrijf N26 Nederland).