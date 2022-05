Must read: Knap zegt de bubbel

Fed en vooral ECB lopen hopeloos achter

Centrale banken lopen achter op de curve en hebben straks niet genoeg ruimte om met renteverlagingen een nieuwe recessie op te vangen. Daarvoor gaat de rente gewoon veel te langzaam omhoog, aldus Edin Mujagic.

Koopjesjagers kunnen zich beter richten op ETF's

Nu Netflix kopen omdat het gekelderd is, of toch liever een brede tech-ETF, die ook veel aan waarde heeft ingeboet, aanschaffen? Theoretisch gezien is de keus makkelijk: neem altijd de ETF.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Oh jee

This is a massive chart! The US Dollar Index, #DXY, has spiked to its highest level since 2002! A higher #USD means tighter financial conditions and pressure on risk assets, like #equities, most of the time. pic.twitter.com/i7WJgJPECx