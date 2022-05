Must read: Chinese economie draait steeds slechter

Dividendkansen in onzekere tijden

Dividendbelegger en columnist Reineke Davidsz begrijpt de beursonrust maar ziet daardoor juist aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden ontstaan.

“Ik ben in de war, en daar is niks mis mee”

Ben Carlson vindt het momenteel moeilijk om de financiële markten te duiden. Hij is in goed gezelschap.

Hoe pijnlijk is de Russische olieboycot?

Het werd lang ondenkbaar geacht, maar nu is het toch zover. De Europese commissie wil een boycot van Russische olie. Hoe pijnlijk is die sanctie voor de Russen? Hoe pijnlijk is die voor ons? RTL Z zocht dat uit.

Olieprijs kan nog hoger

Olieprijzen stijgen zo'n 3% na de aankondiging van een gefaseerde EU boycot tegen Russische olie. De prijs blijft nog relatief laag gezien de mogelijke schaarste. Dit heeft te maken met de Chinese lockdowns die leiden tot minder vraag naar olie. Maar als die lockdowns eindigen... pic.twitter.com/EGcpNdyVAy — Hans van Cleef (@hansvancleef) May 4, 2022

Hebben techaandelen het ergste gehad?

John Rekenthaler van Morningstar US moet dat nog zien. Lees zijn uitgebreide analyse.

Nieuwe Chinese lockdown berokkent schade

Alle grote bedrijven hebben er last van, vooral in China zelf, meldt CNBC.

ICYMI! #China's Services #PMI fell to an unprecedented 36.2 in April. So while #equities are cheering #Powell ruling out at 75 bps rate hike (I will come back to that in the Daily Insight, the macro environment continues to worsen and worsen quickly. pic.twitter.com/3TdktaKqlF — jeroen blokland (@jsblokland) May 5, 2022

Onderwijl lopen Chinese noteringen op Wallstreet gevaar

https://t.co/FhVhYiL6sr, Nio, XPeng and Pinduoduo added to list of Chinese companies at risk of expulsion from U.S. exchanges https://t.co/K3TptIAQbz — MarketWatch (@MarketWatch) May 5, 2022

Bedrijfsobligaties worden weer interessant

U.S. investment-grade bond yields are the highest relative to S&P dividend yields in more than a decade, h/t @DougKass pic.twitter.com/xjuvSZCY5L — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) May 4, 2022

Angstgrafiekje voor huizenbezitters

Houses are always a good investment. Well not always. Here Japanese houses sins 1984. They have increased nicely recently. You only need a doubling of the current price to reach the peak of 1990. That's 32 years ago. pic.twitter.com/O5VAxaFYBZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 4, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief doet het inmiddels twee keer slechter.

Witwascontroles maken banken ongezond

De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbestrijding. En die mening is niet mals: “Je kunt niet jaarlijks €500 miljoen aan witwasbestrijding blijven uitgeven én een gezonde bank runnen”.

Heeft u daar als belegger ook last van?

Dat u alleen belegt in het bekend. Goed verhaal.