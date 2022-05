Must read: Sell in may and go away is een goed idee

Nieuwe kansen voor obligatiebeleggers

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, bieden de sterk gestegen rentes in de huidige latere fase van de cyclus weer kansen voor staatsobligaties.

Meeste aandelen zijn duur,

Global Stock Market Valuation (Shiller-CAPE and PB): measured by market capitalization, only 10% of the world equity market trade below long-term historical valuation averages. 80% expensive and 10% inconsistent. pic.twitter.com/kZyY3mlQNp — Norbert Keimling (@NorbertKeimling) May 3, 2022

zeker nu de rentes verder stijgen.

Stocks have retreated in response to Fed tightening, but is it enough? With the 2-year yield making new highs, the answer seems to be no. Based on the chart below, there looks to still be some further downside for equity valuations. pic.twitter.com/F2MdxrZGWi — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) May 3, 2022

50/50-portefeuille is nog steeds geen gek idee

Beleggers doen er goed aan om conventioneel denken ter discussie te stellen, maar de 50/50, 75/25 of andere combinatie van aandelen en obligaties blijft een goed startpunt voor een gediversifieerde portefeuille. Het is vaak ook de enige realistische optie voor particuliere beleggers.

Markt rekent vanavond op twee kwartjes,

maar wat zijn de renteplannen van de Fed voor de rest van het jaar? Beleggers zijn er niet gerust op, meldt CNBC.

Sell in may and go away?

Dat is een prima idee, zo bewijst een Amerikaans onderzoek dat de beursperiode van 1940 tot eind 2021 onderzocht. "In the five months from May to September, the average market gain has been 3.0%. In the seven months from October to April, the average market gain has been 9.4%. And this one will knock your socks off. Cumulatively, over the past 82 years, the S&P 500 has seen May to September gains of 658%. The October to April period has experienced gains of over 95,000%."

Trend beleggen klinkt verstandig,

maar blijkt in de praktijk minder goed te werken. Reden? Koersen dalen sneller dan dat ze stijgen. Iets met een trap en een lift.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief doet het inmiddels twee keer slechter.

Dat was de grote grondstoffenrally

Volgens Renco van Schie van Valuedge hebben we de grootste stijging van grondstoffenprijzen inmiddels wel gehad. Hij verwacht ook dat de inflatie vanaf nu sneller zal afnemen dan de consensus denkt. Sterk verhaal.

Beleggers zien het even niet meer zitten

Banken krijgen kosten niet onder controle

Nederlandse grootbanken hebben moeite met het onder controle krijgen van hun bedrijfskosten. Uit de bankensectordoorlichting van KPMG blijkt namelijk dat de operationele kosten van ING, Rabobank, ABN AMRO en de Volksbank inmiddels zijn opgelopen tot zo’n 70% van de totale inkomsten.