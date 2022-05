Must read: tussen hoop en vrees

Aandelenmarkt kreunt, obligatiemarkt knakt

De echt grote klappen vielen dit jaar in de obligatiemarkt. Fondsmanager Alexis Bienvenu van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE) analyseert de huidige beurssituatie.

Institutionele beleggers steeds negatiever

Institutionele beleggers zijn inmiddels even negatief als in maart 2020, het begin van de coronacrisis. Dat betekent vluchten uit de opkomende markten en beleggen in stabiele defensieve westerse aandelen.

ECB gaat eerder verhogen,

maar minder fors dan de markt verwacht. Verder rekent ABN AMRO op een daling van de lange rente en een verdere verzwakking van de euro.

Onze nieuwe Visie op rente en euro:

??De ECB gaat de rente eerder en met grotere stappen

verhogen dan we eerder dachten

??We hebben onze ramingen voor de rente en de eurodollarkoers aangepasthttps://t.co/KMC6r5xh5b pic.twitter.com/kZvO0p9LPy — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 2, 2022

Is een wereldwijde recessie nog te voorkomen?

Welcome to global recession. China data are nose-diving, in manufacturing (lhs, blue) & services (rhs, blue). The Euro zone is still in denial, but German data are rolling over hard & recession is coming. We forecast only 1% Euro zone growth in 2022, which is a recession call... pic.twitter.com/kz8Lwrw2eb — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) May 1, 2022

Martine Hafkamp is nog niet zo somber

"Het enige moment dat je als belegger echt geen aandelen moet hebben is in aanloop naar en tijdens een recessie. De vraag die veel beleggers bezighoudt is natuurlijk of je die nu ziet aankomen of niet. Naar onze mening is dat (nog) niet het geval, ondanks dat de eerste schatting van de economische groei in de Verenigde Staten onverwacht op een min van 1,4 procent uitkwam." Lees het hele verhaal.

Pas op met bodemvissen

Veel aandelen hebben dit jaar een forse correctie achter de rug. Dat maakt beleggers hebberig. Immers, een aandeel dat met 10% of 20% onderuit is gegaan, oogt als een koopje. Maar niet zelden blijkt goedkoop duurkoop.

De Fed gaat dit jaar minder verhogen?

De strenge Chinese coronamaatregelen dempen volgens Vincent Juvyns van JPMorgan wellicht het aantal renteverhogingen in de tweede jaarhelft https://t.co/awIct42Fm4 — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) May 2, 2022

Aandelen blijven duur

Value of stock market as % of GDP (“Buffett Indicator”) is off peak but remains incredibly elevated (>200%) relative to history pic.twitter.com/OJA9YJnoYQ — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) May 2, 2022

Bedrijven balen

Want chipcrisis houdt aan. CNBC bericht.

Oorlog in Oekraïne versnelt en remt Europese energietransitie

Rabobank: "In conclusion, it is clear that, as a result of the war in Ukraine, many opposing factors are affecting the speed of the energy transition. On the one hand, the current situation creates a strong business case to invest in energy efficiency measures and in more renewable energy assets, and there are more and more business and consumers willing to invest. But the high energy prices coupled with inflation are also preventing some stakeholders who want to invest in the energy transition from doing so. On the other hand, the high fossil fuel prices also make it attractive to invest in fossil fuel extraction and assets, and it is tempting to support such investments as short-term mitigation measures." Sterke studie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief doet het inmiddels twee keer slechter.

Negen cryptocurrency trends voor 2022

Cryptocurrencies zijn in de afgelopen jaren behoorlijk mainstream geworden. Demian Voorhagen (CEO DemaTrading) en Dina-Perla Portnaar (The Integrity Talks) delen negen trends die in 2022 een grote rol van betekenis zullen spelen in de snel veranderende wereld van crypto.