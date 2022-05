Must read: De vier belangrijkste woorden van beleggen

Dat was de grote grondstoffenrally

Volgens Renco van Schie van Valuedge hebben we de grootste stijging van grondstoffenprijzen inmiddels wel gehad. Hij verwacht ook dat de inflatie vanaf nu sneller zal afnemen dan de consensus denkt.

Fed trekt wereldwijde markten omlaag

Volgens David Stevenson denken de markten te licht over de rentecyclus in de VS. Hij verwacht een Volcker-moment dat uitmondt in een recessie en bearmarkt. Het enige goede nieuws is dat de crash nog even op zich laat wachten.

Alles draait om winst

Martine Hafkamp: "In het huidige tijdsbeeld zijn de hoge inflatie en de stijgende rente de belangrijkste zaken om rekening mee te houden. Het is echter van de zotte om groeiaandelen zo maar overboord te gooien vanwege die stijgende rente." Leuke column.

Warren Buffett: Wallstreet is een gokpaleis geworden

“Wall Street makes money, one way or another, catching the crumbs that fall off the table of capitalism,” Buffett said. “They don’t make money unless people do things, and they get a piece of them. They make a lot more money when people are gambling than when they are investing.” CNBC heeft het verhaal.

Obligatiebeleggers hebben het pas moeilijk

Ben Carlson: "For decades investors have become accustomed to bonds acting as a safe haven when stocks falter. The speed and magnitude of the bond market correction is something investors simply haven’t had to deal with especially at the same time stocks are in correction territory." Lezen!

Komt er een Russsische olieboycot?

De vier belangrijkste woorden van beleggen

"In any given year, predicting which asset class will be at the top and which will be at the bottom of the performance rankings is a fool’s game." Heel goed verhaal van Charlie Bilello.

Buitenlands kapitaal verlaat China

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief doet het inmiddels twee keer slechter.

Slechts helft banken klaar voor wettelijke ESG-deadline

Iets minder dan de helft van de banken (47%) ligt niet op koers om hun doelstellingen op het gebied van milieu (environment), maatschappij (social) en governance te behalen. Slecht data management zou één van de belangrijkste obstakels voor banken vormen om de gestelde ESG-doelstellingen te halen en daarmee te voldoen aan de toenemende druk vanuit regelgeving.

Niet alles wordt duurder

De inflatie is historisch hoog en soms lijkt het wel alsof alles duurder wordt. Maar als je heel goed zoekt, vind je volgens RTL Z nog steeds producten die goedkoper zijn geworden.